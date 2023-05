MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - À l'occasion des Assises québécoises du secteur maritime, CargoM - Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal et la Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) ont procédé le 9 mai 2023 au lancement de Cap Saint-Laurent, catalogue des acteurs et partenaires du secteur maritime et portuaire québécois.

CargoM et la Sodes ont lancé, le 9 mai dernier, l’outil Cap Saint-Laurent, catalogue des acteurs et partenaires du secteur maritime et portuaire québécois. (Groupe CNW/Grappe Métropolitaine de Logistique et Transport Montréal)

Financé par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), Cap Saint-Laurent permet de positionner à l'international les avantages stratégiques de l'expertise québécoise ainsi qu'à accélérer l'internationalisation de ses entreprises, organismes et centres de recherche, en offrant au même endroit, un éventail de services et de ressources d'affaires pour les partenaires nord-américains et étrangers qui utilisent la grande artère navigable qu'est le Saint-Laurent.

En plus d'être un répertoire, Cap St-Laurent sert de vitrine aux réalisations du secteur maritime. Les projets en mobilité des marchandises, en cybersécurité, en amélioration des processus, en agilité, en décarbonation, peuvent répondre à des enjeux et servir d'inspiration à la mise en place de nouvelles solutions. Cap Saint-Laurent s'inscrit également dans la vision maritime du gouvernement du Québec, Avantage Saint-Laurent, qui priorise trois orientations : doter le Saint-Laurent d'infrastructures portuaires modernes et compétitives ; assurer une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes et offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables.

« CargoM et la Sodes sont fières de collaborer à la mise en œuvre de cet outil. Les membres de nos deux organismes représentent l'ensemble des secteurs de la logistique et du transport de marchandises se trouvant sur le corridor du Saint-Laurent. Cap St-Laurent deviendra une pierre d'assise parce qu'il favorisera une synergie entre toutes nos parties prenantes, tant pour le Grand Montréal que pour l'ensemble du Québec. Porte d'entrée incontournable en Amérique du Nord, pouvant rejoindre facilement et rapidement un bassin de 135 millions de consommateurs, cette voie d'accès unique qu'est le fleuve, se doit d'être forte, durable et résiliente. L'outil Cap St-Laurent contribuera à la concrétisation du plan d'action du Québec en matière de croissance et d'innovation. »

- Mathieu St-Pierre, Président-directeur général, Sodes et Mathieu Charbonneau, Directeur général, CargoM

« Notre industrie maritime nous distingue sur la scène internationale. Cap Saint-Laurent appuiera l'internationalisation de son écosystème, de son expertise et de ses initiatives auprès des partenaires du Québec à l'étranger. Je suis convaincue qu'ensemble, nous pourrons parvenir à faire du fleuve Saint-Laurent un corridor économique vert et intelligent de classe mondiale, et ce, grâce à l'expertise de toutes les personnes pleinement engagées dans ce secteur. »

- Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Nos infrastructures de transport et de logistique, conçues dans une perspective de développement durable, contribuent à la réputation d'excellence de notre industrie maritime. Avec Cap Saint-Laurent, on a un nouvel outil pour valoriser le fleuve Saint-Laurent et permettre son développement responsable. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Pour en savoir plus sur Cap St-Laurent et inscrire votre entreprise, visitez le site Web.

À propos de la Sodes

La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) est un organisme sans but lucratif dont le mandat est de protéger et de promouvoir les intérêts économiques du Saint-Laurent. Elle représente la communauté maritime, ce qui inclut des intervenants privés et publics dont les activités ont un impact direct ou indirect sur l'économie du fleuve, et ce, dans toutes les régions du Québec. La Sodes se veut l'interlocutrice privilégiée des gouvernements en ce qui a trait au développement et à la vie économique du Saint-Laurent, que ce soit en matière de transport des marchandises et des passagers, de développement régional ou d'environnement.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (cargo-montreal.ca -- @CargoMtl) rassemble les acteurs de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, dont les institutions d'enseignement, les exportateurs et importateurs, les centres de recherche, les associations et comités sectoriels, autour d'objectifs communs et de projets concertés, dans le but d'accroître la cohésion, la compétitivité et le rayonnement de ce secteur. D'une importance capitale pour le développement de la grande région métropolitaine, il représente près de 130 000 emplois, 6 000 établissements et plus de 8,7 milliards de dollars annuellement en retombées économiques dans le Grand Montréal.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le gouvernement du Québec et par l'ensemble de ses membres.

