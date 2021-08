Lancement du balado Voyante de l'archéologie

MONTRÉAL, le 18 août 2021 /CNW Telbec/ - Archéo-Québec lancera son premier balado de fiction, Voyante de l'archéologie, le 19 août prochain sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et toutes les autres applications balados. Pour les plus curieux, la bande-annonce est déjà disponible.

Synopsis

Claire, la diseuse de bonne archéologie, lit dans le passé. Il suffit de lui apporter un objet et de lui poser une question. Son imagination débordante vous guidera le long du fleuve Saint-Laurent vers six sites empreints d'histoire, où il est possible d'admirer des vestiges archéologiques.

Des épisodes construits de manière ludique avec un contenu vérifié

C'est avec une touche d'humour que l'auditeur découvrira les secrets de vestiges archéologiques situés dans plusieurs régions : Gaspésie, Mauricie, Québec, Montérégie, Montréal, Côte-Nord. Saviez-vous qu'une seigneurie était au cœur de Pabos (Chandler) pour le commerce à grande échelle des produits de la pêche? Que c'est en 1995 que les derniers billots ont descendu la rivière Saint-Maurice pour les activités de drave? Que Jean Talon a créé en 1670, à Québec, sa propre brasserie? Que la culture des trois sœurs influence des projets actuels d'agriculture dans la communauté mohawk de Kahnawake? Que des fouilles archéologiques menées aux abords du pont Champlain dans les années 1960 ont permis de localiser une ferme qui datait du 17e siècle? Que savez-vous de l'échouage de l'Elizabeth & Mary dans le fleuve Saint-Laurent en 1690? À travers six épisodes immersifs d'une durée moyenne de 10 minutes, Voyante de l'archéologie répondra à toutes ces questions et plongera l'auditeur au cœur du patrimoine archéologique québécois.

Fruits d'une collaboration créative et scientifique

Réalisation et production: Vali Fugulin

Production déléguée : Carole Bouchard

Scénarisation : Pascal Henrard

Recherche: Archéo-Québec et Pascal Henrard

Collaboration : Marc-André Bernier, chef du Service d'archéologie subaquatique, Parcs Canada / Hélène Côté, archéologue / Françoise Duguay, archéologue / Tiio Hemlock / Christian Gates-St-Pierre, professeur adjoint au département d'anthropologie, Université de Montréal / Maggy Bernier, archéologue Parcs Canada / Réginald Auger, professeur associé CELAT, Université Laval / Marc-Antoine Lettre, L'îlot des Palais / Jean-Luc Tremblay, ancien directeur du Bourg de Pabos

Conception, montage et mix : Benoît Dame et Jérémie Jones (EXSONO)

Musique : Jérémie Jones

Technicien à l'enregistrement : Arnaud Jacob

Studio d'enregistrement : Studio Harmonie

Illustration : Luc Melanson

Avec les voix de : Joëlle Lanctôt, Marc-François Blondin, Camille Blouin-Picard, Pierre-André Bujold, Pascal Henrard, Rosie-Anne Bérubé-Bernier, Xavier Malo, Ana Pfeiffer

Créé par Archéo-Québec avec le soutien financier du ministère de la Culture et des Communications

Contexte du lancement

La sortie du balado Voyante de l'archéologie coïncide avec le Mois de l'archéologie. Tel un festival, le Mois de l'archéologie rassemble des archéologues, des musées et des lieux de diffusion à travers tout le Québec afin d'offrir au grand public une programmation intéressante et diversifiée se déroulant exceptionnellement jusqu'au 6 septembre prochain. Pour connaître toute la programmation, rendez-vous sur le site moisdelarcheo.com.

