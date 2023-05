Lancement du 55e Congrès de l'AGSICQ avec l'arrivée des coureurs qui ont parcouru 500 km au profit de la Mission du Dr Marsolais

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 20 mai 2023 /CNW/ - L'AGSICQ souligne l'exploit de quatre de ces membres qui ont parcouru 500 km afin de sensibiliser les gens au don d'organes et de tissus au profit de la Mission du Dr Marsolais. Une somme de 15 000 $ a ainsi été amassée. Les participants ont couru à partir de la ville de Laval en s'arrêtant dans différentes casernes et lieux significatifs jusqu'à Rivière-du-Loup pour le lancement du 55e Congrès annuel de l'AGSICQ.

Plus de 500 décideurs en sécurité incendie et civile de partout au Québec sont rassemblés à Rivière-du-Loup, du 20 au 23 mai, dans le cadre du 55e congrès annuel de l'AGSICQ. « L'Urgence d'agir ! » est au cœur des priorités alors que les catastrophes climatiques et les situations d'urgence sont de plus en plus récurrentes.

« L'AGSICQ est vraiment fier et impressionné de l'exploit réalisé par Éric Bérubé de Rivière-du-Loup, Stéphane Goyette de Montréal, Jean-Yves Dionne de Gatineau/Chelsea et Samuel Lacroix de Laurier-Station au profit de la Mission du Dr Marsolais » souligne Jean Bartolo, coprésident de l'AGSICQ. « C'est essentiel de promouvoir les gens les valeurs de générosité liées au don d'organes et de tissus. Les pompiers et premiers répondants sont particulièrement sensibles à cette cause » ajoute-t-il.

En soutenant la Mission du Dr Marsolais, l'AGSICQ vise à mettre en lumière et à faire rayonner une cause chère aux yeux des membres. Nous sommes bien placés pour affirmer que nous pouvons sauver des vies et apporter un précieux réconfort aux familles grâce au don d'organes et de tissus. « Les services de sécurité incendie sont au cœur de la chaîne de la vie lorsqu'il est question de transplantation. En sensibilisant davantage la population et les familles du Québec, nous serons en mesure de contribuer davantage à sauver des vies. C'est une mission collective ! » explique Éric Bérubé, coureur et directeur du service d'incendie de Rivière-du-Loup.

L'AGSICQ tient à remercier chaleureusement la Ville de Rivière-du-Loup, son Service de sécurité incendie, l'Hôtel Universel et Tourisme Rivière-du-Loup de leur chaleureux accueil. Merci à toutes les personnes qui ont contribué au rayonnement de cet événement, incluant nos précieux bénévoles.

À propos de l'AGSICQ

Porte-étendard de l'excellence en matière de sécurité incendie, de secours de personnes et de sécurité civile, l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) regroupe plus de 1000 membres répartis aux quatre coins de la province. Elle a pour mission de promouvoir et d'influencer la gestion des risques de toute nature dans ses différents champs de compétences. Par son expertise, elle participe au développement de règlements, de lois et de formations.

Renseignements: Pierre-Thomas Choquette, vice-président, Arsenal conseils - [email protected]