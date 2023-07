MONTRÉAL, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec sont fiers de souligner le lancement des travaux d'agrandissement du pavillon André-Dumont de l'organisme Maison l'Exode, qui abritera 5 nouveaux logements sociaux destinés à des hommes et des femmes ayant des problèmes de toxicomanie à Montréal.

Le gouvernement fédéral, par l'entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), investit 955 000 $ pour ces travaux. Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec, a versé une contribution de 549 000 $.

Situé dans l'arrondissement Mercier--Hochelaga-Maisonneuve depuis 1990, le pavillon André-Dumont est un centre d'hébergement de l'organisation Maison l'Exode qui offre présentement 17 lits pour hommes et femmes dans un environnement paisible et sécuritaire favorisant les efforts de réinsertion sociale. Le projet d'agrandissement du pavillon André-Dumont est une initiative nécessaire qui permettra à la Maison l'Exode d'accroître son offre de services dans la communauté.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sécuritaire et abordable. Grâce aux investissements du gouvernement du Canada dans le logement, les hommes et les femmes ayant des problèmes de toxicomanie à Montréal auront plus d'options pour leur réinsertion sociale grâce à l'agrandissement du pavillon Andre Dumont. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont nos investissements dans le logement à travers le pays font que personne n'est laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement est fier de participer financièrement à ce projet d'agrandissement du Pavillon André-Dumont de la Maison L'Exode qui permettra l'ajout de cinq chambres pour des femmes et des hommes souhaitant obtenir un accompagnement dans leur démarche de réinsertion. La Société d'habitation du Québec a en effet versé une somme additionnelle de 549 000 $ en plus des contributions provenant de notre entente avec le gouvernement fédéral. Je félicite tous les partenaires qui ont contribué à ce projet qui répond à un besoin important à Montréal. » - France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Avec l'aide de l'Initiative pour la création rapide de logements, notre gouvernement est fier de soutenir l'agrandissement du Pavillon André-Dumont pour la construction de 5 nouveaux logements pour les hommes et les femmes ayant des problèmes de toxicomanie. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour répondre aux besoins dans la communauté d'Hochelaga et je remercie les partenaires impliqués dans la réalisation de cet important projet pour notre communauté, qui fera une réelle différence dans le quotidien de ces gens. Nous bâtissons ensemble une génération de nouveaux logements dont nous pouvons tous être fiers. » - Soraya Martinez Ferrada, Secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement) et députée d'Hochelaga

« Je félicite les dirigeants de la Maison L'Exode qui continuent d'accroître leur offre d'hébergement auprès des personnes en situation de dépendance. Je tiens à rendre hommage à la Maison L'Exode pour tout leur travail. Depuis 1990, cet organisme continue de croire au potentiel de chaque personne en situation de dépendance afin de réussir une démarche de réinsertion sociale grâce à un programme éprouvé et certifié dans un milieu de vie encadrant et motivant. » - Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Devant l'explosion des demandes d'hébergement sans cesse grandissante, nous sommes fiers de pouvoir réaliser ces travaux d'agrandissement du Pavillon André Dumont. Chef de fil en réinsertion sociale pour personnes dépendantes au Québec, nous voulons remercier sincèrement le Gouvernement du Canada par l'entremise de son programme ICRL, notre député fédéral Madame Soraya Martinez Ferrada, notre groupe de ressource technique Atelier Habitation Montréal ainsi que la firme d'architecture Rayside-Labossière. Sans vos contributions respectives, nous ne pourrions améliorer notre offre de services. » - Martin Lafortune, Directeur général, Maison l'Exode

Faits en bref :

Lancée en 2020, l'ICRL est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre de créer plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

Pour plus d'informations sur les initiatives du gouvernement canadien en matière de logement : Logement Canada

