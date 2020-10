Fabrication de Violife au Canada

En 2021, le Canada deviendra le premier marché à fabriquer les produits 100 % végétaliens Violife à l'extérieur de la Grèce, où les produits ont été perfectionnés par les familles fondatrices depuis plus de 20 ans. Les produits Violife fabriqués au Canada offriront aux amateurs de fromage du Canada et des États-Unis un délicieux substitut végétalien au fromage laitier. Ils seront fabriqués à une nouvelle installation de pointe d'Upfield à Brantford, en Ontario.

L'histoire de Violife

Violife a été fondée par trois amis qui voulaient offrir un délicieux substitut au fromage laitier, dont même les plus ardents amants du fromage raffoleraient. Violife est un pionnier de l'industrie des substituts de fromage végétalien et aujourd'hui ses produits sont consommés dans plus de 50 pays du monde. La marque continue à innover en créant de délicieuses et succulentes saveurs et de nouveaux produits sans ingrédients laitiers.

Exempts de noix, de soja, de gluten, de lactose, de caséine et d'agents de conservation, les produits 100 % végétaliens Violife contiennent des ingrédients sans OGM, dont l'huile de noix de coco, et sont certifiés cacher. Ils sont offerts dans les formes et saveurs suivantes au Canada :

Râpé - style cheddar et style mozzarella

- style cheddar et style mozzarella Tranches - style cheddar, style cheddar mature, style provolone fumé

- style cheddar, style cheddar mature, style provolone fumé Substitut de fromage à la crème - original crémeux

- original crémeux Portion - style parmesan

- style parmesan Bloc - style feta

Les substituts de fromage 100 % végétalien Violife sont en vente au Canada dans les principaux supermarchés, magasins de produits naturels et spécialisés, et magasins de produits végétaliens au prix de détail suggéré de 5,79 $ CA à 6,99 $ CA par emballage.

Pour de plus amples renseignements, ou pour essayer Violife dans de délicieuses recettes telles que gnocchis aux légumes, tarte crémeuse aux framboises et bien plus, visitez www.violifefoods.com/fr_ca. Pour en savoir plus sur l'histoire de Violife, regardez le film Epic Movie de Violife.

À PROPOS D'UPFIELD

Chez Upfield, notre objectif est de rendre les gens en meilleure santé et plus heureux avec de délicieux produits de nutrition à base de plantes qui sont meilleurs pour la planète. Upfield est le principal producteur de margarines et tartinades à base de plantes au Canada avec des marques comme Becel®, Becel® Plant Based Bricks, et Imperial®; et de tartinades à base de plantes aux États-Unis, avec des marques emblématiques comme Country Crock®, Country Crock® Plant Butter, I Can't Believe It's Not Butter!®, FloraMC, et Imperial®. Upfield a lancé Violife® 100% Vegan, à la suite de l'acquisition globale d'Arivia en 2020. Upfield domine les produits meilleurs pour la santé qui offrent un goût délicieux et une qualité supérieure, contribuant ainsi à créer un « avenir meilleur à base de plantes ». Pour en savoir davantage, visitez www.Upfield.com.

