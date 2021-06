« Nous voulions ajouter pour l'été un produit uniquement canadien à notre collection de collations chouchous, et quoi de mieux que la saveur de ketchup pour élargir notre offre au Canada! », déclare Lisa Allie, directrice principale du marketing - marques de base Frito-Lay, PepsiCo Canada Aliments.

Ces grignotines rouges, fièrement fabriquées au Canada, assaisonnées au ketchup ET offertes dans une forme purement canadienne -- la feuille d'érable --, seront l'ajout parfait aux activités estivales partout au pays.

Dès le 28 juin, vous trouverez les grignotines assaisonnées Cheetos® Feuilles Saveur Ketchup chez tous les détaillants de produits Cheetos® et elles se déclineront en deux formats, soit en sac de 170 g et 54 g. Ces NOUVELLES collations dangereusement canadiennes seront offertes pour une durée limitée seulement, alors mettez la patte dessus avant qu'elles ne disparaissent!

