QUÉBEC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Caroline Proulx, appelle le Québec à se mobiliser à l'occasion des Journées d'action contre la violence faite aux femmes. Elles se dérouleront à partir d'aujourd'hui jusqu'au 6 décembre, date de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, qui honore la mémoire des 14 jeunes femmes assassinées en 1989 à l'École Polytechnique de Montréal.

Cette période est un moment privilégié de réflexion, de mobilisation et de sensibilisation du grand public. Rappelons que les femmes et les filles demeurent les principales victimes de la violence sexuelle et de la violence conjugale. Il est possible de contribuer, toutes et tous ensemble, à enrayer cette problématique en se positionnant comme alliés dans la lutte.

Cette année, le gouvernement du Québec offre un soutien financier de plus de 170 000 $ à six organisations qui travaillent à informer et sensibiliser la population dans le cadre des Journées d'action.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec, dans sa lutte contre la violence faite aux femmes, met en place diverses mesures, notamment dans le cadre de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027. Cette stratégie engage 19 ministères et organismes gouvernementaux dans la mise en œuvre de 67 actions pour assurer un accompagnement plus soutenu et mieux adapté aux réalités des victimes.

Citation :

« À l'occasion du lancement des Journées d'action contre la violence faite aux femmes, je tiens à saluer le courage de celles qui ont dénoncé la violence qu'elles ont vécue. Nous devons collectivement reconnaître la prévalence et les conséquences de cette violence afin de la contrer. J'invite les Québécoises et les Québécois à arborer le ruban blanc en ces journées, symbole de cette lutte, et à apporter leur appui aux victimes de ces violences que nous pouvons contribuer à faire cesser, ensemble. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Les organisations financées cette année par le gouvernement du Québec pour la mise en œuvre de projets dans le cadre des Journées d'action contre la violence faite aux femmes sont : l'Alliance des Maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale; la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle; le Centre pour les victimes d'agression sexuelle de Montréal; la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes; le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale; Les 3 sex* (au nom du Comité 12 jours).

Des ressources existent pour les victimes, mais aussi pour les proches, les témoins et les personnes qui ont des comportements violents. Il y a des mains tendues autour des personnes qui ont besoin d'aide : SOS violence conjugale au 1 800 363-9010, par texto au 438 601-1211 ou par clavardage sur le site https://sosviolenceconjugale.ca/fr. Info-aide violence sexuelle au 1 888 933-9007, par clavardage ou sur le site https://infoaideviolencesexuelle.ca/. Rebâtir, au 1 833 732-2847 ou au www.rebatir.ca.

De nombreuses activités se tiendront partout au Québec durant ces 12 journées. Il est possible de consulter la page 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes pour connaître les événements organisés dans chaque région du Québec.

