Lancement des inscriptions pour les Journées de la jeunesse

Québec, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, Samuel Poulin, est fier d'annoncer l'ouverture des inscriptions aux Journées de la jeunesse. Il invite toutes les personnes intéressées à s'inscrire, dès aujourd'hui, sur la toute nouvelle plateforme de consultation gouvernementale Consultation Québec.

La première Journée aura lieu le 11 octobre prochain à Lévis. Cette date marquera le début de la période de consultation sur le thème Un Québec à ton image; un Québec dont tu es fier, qui s'inscrit dans la démarche d'élaboration du plan 2021-2026 pour la jeunesse québécoise. Ce plan guidera les actions du gouvernement du Québec en la matière.

Cette tournée de consultation portera sur la santé, l'éducation, l'implication citoyenne, l'emploi et l'entrepreneuriat. Afin d'être toujours plus à l'écoute des préoccupations des jeunes, le gouvernement consultera également ces derniers sur l'environnement et la culture, dans l'objectif d'ajouter deux volets au prochain plan d'action.

Les personnes qui souhaitent participer à ces journées peuvent s'inscrire, dès aujourd'hui, sur la plateforme de consultation gouvernementale.

Citation :

« L'objectif des Journées de la jeunesse est d'aller à la rencontre d'un maximum de jeunes à travers le Québec, afin de comprendre leur vision, leurs priorités et les enjeux qui les préoccupent au quotidien. J'invite toutes les personnes désireuses de nous aider à se joindre à nous dans l'élaboration du plan pour la jeunesse 2021-2026. Je suis emballé de lancer ces travaux qui permettront également de consulter des intervenantes et intervenants et des organismes qui sont passionnés par la jeunesse québécoise. Que ce soit lors de l'une des Journées de la jeunesse qui se tiendra dans votre région ou de manière virtuelle, j'espère que vous serez nombreux à prendre part à cette grande aventure et à contribuer à bâtir Un Québec à ton image; un Québec dont tu es fier! »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

Faits saillants :

Les cinq Journées de la jeunesse auront lieu, dès cet automne, dans cinq villes du Québec, soit :

Lévis, le 11 octobre;



Baie-Comeau , le 25 octobre;

, le 25 octobre;

Montréal, le 1 er novembre;

novembre;

Gatineau , le 8 novembre;

, le 8 novembre;

Rimouski , le 22 novembre.

, le 22 novembre. Toutes les personnes intéressées pourront également participer au volet numérique de la consultation en se rendant directement sur la plateforme pour remplir le questionnaire en ligne entre le 4 octobre et le 13 décembre 2019.

Pour s'inscrire à l'une des Journées de la jeunesse ou pour participer à la consultation en ligne : https://consultation.quebec.ca/processes/jeunesse

