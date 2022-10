Le fabricant de collations novatrices dirigé par une femme a lancé ses bouchées au chocolat noir et au sel de mer à succès dans les magasins Costco de l'est du Canada.

EAST HANOVER, New Jersey, 21 octobre 2022 /CNW/ - Undercover Snacks, le fabricant en plein essor du New Jersey spécialisé dans les collations au chocolat incroyablement délicieuses et croustillantes qui sont étonnamment saines, a annoncé aujourd'hui que sa gamme phare de bouchées de quinoa au chocolat noir et au sel de mer a été lancée dans environ 70 magasins de Costco Wholesale dans l'est du Canada, y compris en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. Ce lancement fait suite au succès remporté par les produits d'Undercover Snacks lors des récents lancements de Costco dans les régions du Sud-Est et de la baie de San Francisco aux États-Unis.

Canadian Club bag front (PRNewsfoto/Undercover Chocolate Company LLC) Undercover Chocolate Quinoa Crisps – Dark Chocolate + Sea Salt – 13oz Club-Sized Bag - Launching at Costco! (PRNewsfoto/Undercover Snacks)

Le nouveau sac grand format de 434 g (15,3 oz) d'Undercover Snacks, vendu à 11,99 $ CA, offre une valeur phénoménale pour les gâteries primées de la marque qui sont sans complexes, sans gluten et sans allergènes et proviennent de sources durables. Les bouchées de quinoa au chocolat d'Undercover Snacks offrent la plus douce des indulgences, avec moins de sucre et de calories et contenant des protéines de superaliments, comblant même les vrais mordus de chocolat.

« Nous sommes très heureux d'étendre notre distribution à Costco et partout au Canada, à la suite des résultats positifs de rotation de stock chez Costco du Sud-Est et de la baie de San Francisco aux États-Unis, a déclaré Diana Levy, fondatrice, copropriétaire et chef de la direction d'Undercover Snacks. Nous croyons que notre offre de produits unique, notre expansion et notre capacité à fabriquer nos propres collations nous ont permis de saisir rapidement les occasions et de réaliser les économies d'échelle nécessaires pour offrir aux clients de Costco des collations délicieuses de qualité supérieure et d'une grande valeur. »

Lancée par Diana Levy en 2017, Undercover Snacks s'est rapidement implantée dans le marché des collations et de confiseries santé avec ses bouchées croustillantes de quinoa au chocolat, à la fois incroyablement simples et uniques, légèrement recouvertes de chocolat noir ou de chocolat au lait de première qualité. Inspirée à fonder son entreprise après que deux de ses trois filles, obsédées par le chocolat, eurent reçu un diagnostic de maladie cœliaque, Diana Levy a concentré ses efforts sur la création d'une gamme de collations qui non seulement avaient meilleur goût que tout ce qui se trouvait sur le marché, mais qui étaient aussi sans gluten, sans noix et dépourvus de tous les allergènes majeurs, à l'exception des produits laitiers utilisés dans les collations au chocolat au lait. Connaissant une forte demande dès son lancement initial chez Whole Foods Market dans la région du nord-est, l'entreprise a construit sa propre installation de production à la fine pointe de la technologie au New Jersey à la fin de 2018, et a obtenu le plus haut niveau de certification SQF offert pour la salubrité et la qualité des aliments en 2019 et chaque année depuis. Les produits Undercover Snacks sont vendus dans plus de 15 000 points de vente au détail en Amérique du Nord, y compris de nombreux magasins Loblaws au Canada, et l'entreprise étend rapidement sa distribution dans des points de vente au détail partout dans le monde. En plus d'accroître ses ventes hors ligne et en ligne, l'entreprise cherche également à prendre de l'expansion dans d'autres canaux, notamment dans les dépanneurs, les pharmacies, les bureaux d'entreprise, les compagnies aériennes, les lieux de divertissement, les secteurs de la restauration et d'autres endroits où les gens consomment des collations.

Les collations de Undercover Snacks sont disponibles sur UndercoverSnacks.com, Amazon.com et dans un nombre croissant d'épiceries, de pharmacies, de magasins spécialisés et de magasins d'alimentation indépendants aux États-Unis, au Canada et à l'étranger. Les délicieuses bouchées de quinoa au chocolat de l'entreprise sont offertes dans une variété de saveurs, notamment :chocolat au lait, chocolat au lait et raisins, chocolat noir et sel de mer, chocolat noir et grenade, chocolat noir et bleuets, ainsi que chocolat noir et cerises. De plus, l'entreprise offre périodiquement ses produits dans les saveurs suivantes : chocolat noir et menthe poivrée, chocolat au lait et menthe poivrée ainsi que chocolat noir à la citrouille et aux épices. Tous les produits sont fabriqués aux États-Unis dans l'usine ultramoderne de l'entreprise, certifiés SQF, située à East Hanover, au New Jersey, sont sans allergènes et conviennent aux enfants. Chaque collation est remplie de protéines, de fibres et de nutriments issus de superaliments, et est fabriquée à partir d'ingrédients simples et sains. Toutes les collations fabriquées par l'entreprise dirigée par une femme et certifiée par WBENC sont également sans OGM et certifiées par la Rainforest Alliance, sans gluten, sans arachides et sans noix, kasher et halal.

Pour en savoir plus sur Undercover Snacks, visitez undercoversnacks.com et suivez @undercoversnacks .

À propos d'Undercover Snacks :

Undercover Snacks est une opération secrète, qui consiste à préparer de délicieuses collations au chocolat qui sont étonnamment saines et qui offrent la plus douce des indulgences. Les collations d'Undercover Snacks proposent des collations savoureuses, sans complexes, sans gluten et sans allergènes contenant des protéines de superaliments, à faible teneur en sucre et hypocaloriques. La société dirigée par une femme et certifiée par le WBENC a été lancée en 2017 par la chef de la direction et fondatrice Diana Levy, qui cherchait à trouver une solution novatrice pour ses propres fringales chocolatées plus saines et pour celles de deux de ses trois filles, atteintes de maladie cœliaque. Les collations d'Undercover Snacks sont fabriquées en toute sécurité dans chocolaterie spécialement conçue et certifiée SQF de l'entreprise, située à même le siège social d'Undercover Snacks à East Hanover, au New Jersey. Découvrez les neuf saveurs des collations de bouchées de quinoa au chocolat noir et au chocolat au lait de Undercover Snacks, y compris leur chocolat noir et grenade ayant remporté un prix NEXTY Awards et leur chocolat noir et sel de mer récompensé par Good Housekeeping, sur Amazon.com et UndercoverSnacks.com, et dans plus de 15 000 magasins, dont Loblaw's, Kroger, Publix, Whole Foods, Albertsons, CVS, Rite-Aid, et un nombre croissant de détaillants de produits naturels, de magasins spécialisés et de détaillants de produits alimentaires. Ils sont aussi fréquemment disponibles dans des boîtes à grignotines sur les vols de United Airlines et d'autres compagnies aériennes.

Personne-ressource pour les médias :

Arielle Levy

[email protected]

973 665-8152

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1925195/Canadian_Club_front.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1825478/undercover_at_costco.jpg

SOURCE Undercover Chocolate Company LLC