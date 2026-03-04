NEW YORK, 4 mars 2026 /CNW/ -- Yamazaki Home est officiellement disponible au Canada dès aujourd'hui !

Au Japon, aux États-Unis et au-delà, Yamazaki Home est célèbre pour ses produits d'intérieur, ses articles ménagers et ses objets qui rendent la vie plus agréable, pensés pour tirer le meilleur parti des petits espaces.

Certains de nos produits les plus vendus

Yamazaki Home est populaire dans les zones urbaines des États-Unis, car beaucoup de ses articles sont conçus pour s'adapter aux petits appartements et maximiser l'utilisation des petits espaces. Qu'il s'agisse de condos compacts à Toronto, d'appartements confortables à Vancouver ou de maisons familiales partout entre les deux, les ménages canadiens peuvent maintenant découvrir le mélange distinctif de la marque associant minimalisme, fonctionnalité et chaleur.

L'entreprise propose ses designs cosmopolites dans le Nord pour aider les ménages partout au Canada à s'organiser, à simplifier et à embellir.

Voici certains des produits les plus vendus de Yamazaki Home :

Égouttoir à vaisselle (135 $ CA) : Produit qui a fait connaître l'entreprise, ce bel égouttoir à vaisselle reste un élément déterminant qui reflète l'une de ses philosophies fondamentales, selon laquelle les produits du quotidien doivent être à la fois beaux et fonctionnels. La conception légère et aérée avec sa structure en acier revêtue offre une silhouette élégante et attrayante et rehausse n'importe quel espace de cuisine.

(213 $ CA) : Le chariot mince, élégant et stylé célèbre sur Instagram. La poignée réglable, le plateau en bois lisse et les étagères intérieures ajoutent à la fonctionnalité et au style de ce chariot à roulettes minimaliste. Le chariot a belle allure, qu'il soit orienté vers ou à l'opposé des murs, et se glisse facilement dans les espaces étroits. Porte-manteau (180 $ CA) : Un beau porte-manteau inspiré des arbres. Avec ses chevilles en bois chaleureux et sa silhouette minimaliste, il apporte une touche naturelle à votre entrée ou votre chambre à coucher. Pas besoin de vous inquiéter de l'empilement des manteaux : ce porte-manteau à revêtement en acier possède une base lestée conçue pour maintenir tout en position verticale et bien rangé.

Yamazaki Home se réjouit à l'idée de répandre l'harmonie familiale au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'expansion canadienne de Yamazaki Home ou sur ses produits, veuillez écrire à [email protected] .

À propos de Yamazaki Home

Yamazaki Home, une marque bien connue au Japon, a débuté il y a plus d'un siècle en tant que petite entreprise familiale de fabrication de planches à repasser. Au fur et à mesure que les besoins de ses clients évoluaient, l'entreprise évoluait également.

Aujourd'hui, Yamazaki Home vend des produits allant des échelles inclinées élégantes aux boîtes à pain en acier au design épuré. Chaque année, elle s'efforce de continuer à proposer des solutions uniques et novatrices adaptées à la façon dont ses clients vivent.

Yamazaki Home est universellement reconnue pour apporter simplicité, qualité et design intelligent et réfléchi aux articles du quotidien.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2924426/Yamazaki_Home_best_selling_products.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2924427/Yamazaki_Home_Logo.jpg

CONTACT : Yamazaki Home : Alex Johnson, Yamazaki Home [email protected]