Dès aujourd'hui, les voyageurs du Québec peuvent mettre la main sur de superbes aubaines pour leur forfait vacances hivernales dans les Caraïbes, en Amérique centrale et au Mexique, en réservant avec leur agent de voyages, en ligne au VacancesWestJetQuebec.com ou en téléphonant au Centre des ventes de Vacances WestJet Québec. À compter de novembre 2024, des vols pratiques s'effectueront au départ de l'aéroport international Montréal-Trudeau, de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec et de l'aéroport Saguenay-Bagotville, vers 13 aéroports à destination.

À l'heure actuelle, Vacances WestJet Québec dessert 20 destinations à Cuba, en République dominicaine, en Jamaïque, au Mexique, à Saint-Martin, au Costa Rica et au Panama, et de nouvelles destinations seront éventuellement ajoutées, en fonction de la demande des clients. Le tout nouvel aéroport de Tulum retient particulièrement l'attention. Cette nouvelle destination est un incontournable pour les clients planifiant une escapade mexicaine l'hiver prochain.

De plus, la programmation de Vacances WestJet Québec comprend des partenaires hôteliers dont Bahia Principe Hotels & Resorts, en République dominicaine, en Jamaïque et au Mexique, les hôtels du Barceló Hotel Group, bientôt offerts à Cuba, au Mexique, en République dominicaine et au Costa Rica, et certains hôtels Princess Hotels & Resorts, dont le Grand Riviera Princess All Suites and Spa Resort à la Riviera Maya au Mexique.

Vacances WestJet Québec fait partie du Groupe de Vacances Sunwing, la division officielle de vacances du groupe WestJet qui comprend les plus grandes marques de vacances en Amérique du Nord. Les opérations quotidiennes sont dirigées par Lyne Chayer, vice-présidente du Groupe de Vacances Sunwing, Québec.

« Nous sommes extrêmement fébriles de lancer Vacances WestJet Québec, notre nouveau fournisseur de vacances conçu spécifiquement pour les clients du Québec. Nous desservirons les destinations adorées des voyageurs québécois et de nouvelles qui se tailleront sans aucun doute une place dans leur liste de favoris, dont la très décontractée Tulum, au Mexique », rapporte Lyne Chayer, vice-présidente du Groupe de Vacances Sunwing, Québec. « Les personnes voyageant au départ du Québec peuvent réserver auprès de leur conseiller en voyages, en ligne ou auprès de notre Centre des ventes, afin de dénicher des forfaits tout compris vers un grand nombre de superbes hôtels à destination, y compris ceux de la chaîne Bahia Principe, déjà ouverts aux réservations, et ceux du groupe Barceló, qui le seront dans les prochaines semaines. Nous avons très hâte que nos clients découvrent la variété et la valeur exceptionnelle des forfaits tout compris offerts par Vacances WestJet Québec, et de les aider à planifier leurs escapades bien méritées sous les tropiques. »

Les voyageurs du Québec peuvent trouver toute l'information à jour sur les forfaits vacances pour la saison d'hiver 2025, ainsi que toutes les destinations et les partenaires hôteliers offerts, sur VacancesWestJetQuebec.com. Les clients qui souhaitent réserver leurs prochaines escapades hivernales peuvent également communiquer avec leurs conseillers en voyages ou le Centre des ventes de Vacances WestJet Québec, au 1 877 665-6045.

Vacances WestJet Québec s'engage à offrir à nos clients du Québec des vacances tout compris à prix exceptionnel et une planification de voyage harmonieuse, depuis les étapes de recherche et de réservation jusqu'à l'expérience en vol en passant par les journées à destination et le retour à la maison. Le voyagiste québécois propose de superbes aubaines de voyages et des offres incroyables sur des forfaits vacances vers une multitude de destinations et hôtels soigneusement choisis dans les Caraïbes, en Amérique centrale et au Mexique, avec de nombreux vols pratiques au départ de plusieurs villes québécoises. Vacances WestJet Québec fait partie du Groupe de Vacances Sunwing, la division officielle de vacances du groupe WestJet qui comprend les plus grandes marques de vacances en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, veuillez consulter VacancesWestJetQuebec.com.

Renseignements: Pour plus de détails : Marie-Josée Carrière, Directrice principale marketing, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]; Lyne Chayer, Vice-présidente, QuébecGroupe de Vacances Sunwing, [email protected]