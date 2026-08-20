Lancement de Shoppa.ca, la destination canadienne pour magasiner en ligne auprès d'entreprises à capitaux canadiens

Des centaines d'entreprises canadiennes et des dizaines de milliers de produits réunis en un même endroit, d'un océan à l'autre, permettent aux Canadiens de découvrir et de soutenir facilement des entreprises canadiennes.

TORONTO, 20 août 2026 /CNW/ -- Buy Canadian Group Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement de Shoppa.ca, un nouveau marché en ligne qui réunit des centaines d'entreprises à capitaux canadiens sur une seule plateforme conviviale. Avec des dizaines de milliers de produits, allant des articles essentiels du quotidien aux produits spécialisés, Shoppa.ca résout un problème que connaissent déjà des millions de Canadiens : vouloir « acheter canadien », c'est facile, mais trouver ces entreprises, réparties sur des milliers de sites Web distincts, ne l'est pas.

L'intérêt est manifeste. Selon un sondage, 53 %¹ des Canadiens disent faire souvent ou presque toujours un effort particulier pour acheter canadien, et 57 %² se disent prêts à payer plus cher pour des produits canadiens. Jusqu'à maintenant, cette volonté n'avait aucun moyen évident de se concrétiser.

« La plupart d'entre nous veulent acheter canadien; le plus difficile, c'est de trouver les entreprises, a déclaré Lee Smith, chef des affaires canadiennes de Buy Canadian Group Inc. Des marques canadiennes exceptionnelles font un travail remarquable, mais elles sont dispersées partout au pays et sur des milliers de sites distincts. Nous avons créé Shoppa.ca pour que les Canadiens puissent toutes les découvrir au même endroit, régler tous leurs achats dans un seul panier et magasiner en toute confiance, en sachant exactement qui ils soutiennent. »

Un marché, d'un océan à l'autre

Shoppa.ca sert les consommateurs de partout au pays en réunissant des marques canadiennes dans de grandes catégories du quotidien comme les produits de beauté et de soins de la peau, les vêtements, les articles pour la maison et le quotidien, les produits pour animaux de compagnie, les articles pour enfants et bébés, l'alimentation et le bien-être, entre autres. Au lieu de passer d'un site à l'autre au fil de recherches en ligne interminables, les consommateurs peuvent maintenant trouver facilement, en un seul endroit, des produits de centaines d'entreprises canadiennes.

Aider les entreprises canadiennes à se faire connaître

Pour les commerçants, Shoppa.ca est un outil de visibilité. Les marques indépendantes ont souvent du mal à se faire remarquer aux côtés de géants mondiaux disposant d'énormes budgets publicitaires. En les regroupant sur une seule plateforme de confiance et en les présentant à des consommateurs qui cherchent activement à acheter canadien, Shoppa.ca les aide à joindre une clientèle qu'elles n'auraient peut-être jamais trouvée seules. Chaque entreprise est à capitaux canadiens, et les produits portent une étiquette indiquant dans quelle mesure ils sont canadiens (Entreprise à capitaux canadiens, Fabriqué au Canada), de sorte que les consommateurs savent toujours ce qu'ils soutiennent.

Accessible dès maintenant

Shoppa.ca est accessible dès maintenant aux adresses https://www.shoppa.ca et https://www.shoppa.ca/fr. Les entreprises canadiennes souhaitant s'y joindre peuvent obtenir de plus amples renseignements à l'adresse shoppa.ca/pages/sellonshoppa ou envoyer un courriel à [email protected].

À propos de Buy Canadian Group Inc.

Buy Canadian Group Inc. exploite Shoppa.ca, un marché en ligne consacré aux entreprises à capitaux canadiens. Sa mission consiste à simplifier le soutien aux entreprises canadiennes en réunissant des centaines de marques canadiennes et des milliers de produits dans un seul endroit digne de confiance. Shoppa aide les Canadiens à découvrir les entreprises canadiennes, à les soutenir et à acheter canadien.

SOURCE Shoppa.ca

Personne-ressource pour les médias : Lee Smith, chef des affaires canadiennes, Buy Canadian Group Inc., [email protected], https://www.shoppa.ca