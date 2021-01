Trois souches de cannabis cultivées en petites quantités au Canada Atlantique peuvent désormais être achetées auprès de Cannabis NB

WINDSOR, NS, le 29 janv. 2021 /CNW/ - Mernova Medicinal a annoncé aujourd'hui que trois souches de cannabis artisanal Ritual Green sont désormais en vente au Nouveau-Brunswick. Il s'agit de Lemon Haze, de Mimosa et de HPG13. Ces trois variétés peuvent être achetées en paquets de 3,5 grammes sur le site Web Cannabis NB et dans les magasins de Cannabis NB partout dans la province.

« Nous avons reçu des commentaires incroyables sur nos souches de cannabis en Nouvelle-Écosse et nous sommes ravis de pouvoir désormais les proposer au Nouveau-Brunswick également, a déclaré Isaac Allen, vice-président de Ritual Green. Nous sommes fiers de présenter un produit de haute qualité à un prix abordable. Notre équipe se donne corps et âme à la culture de produits exceptionnels, et nous sommes heureux de pouvoir les offrir à la population du Nouveau-Brunswick. »

Ritual Green est un petit producteur de cannabis situé à Windsor, en Nouvelle-Écosse. L'entreprise compte environ 30 employés qui s'occupent avec soin de chaque plante et bourgeon, ce qui confère aux produits leur excellente qualité et les rend populaires auprès des amateurs de cannabis. La marque Ritual Green cultive ses produits à l'intérieur, en suivant une approche axée sur la qualité et des pratiques de séchage et de manucure à la main qui permettent de traiter les produits avec le soin et le respect qui leur sont dus.

Pour en savoir plus sur les souches Lemon Haze, Mimosa et HPG13, veuillez visiter le site www.ritualgreen.ca.

À propos de Ritual Green :

Ritual Green est une marque de cannabis détenue par Mernova Medicinal Inc. Mernova est un cultivateur autorisé en vertu de la Loi sur le cannabis du Canada, qui appartient à Creso Pharma Ltd. Les produits de Ritual Green sont cultivés dans des installations de culture intérieure de 24 000 pieds carrés à Windsor, en Nouvelle-Écosse.

SOURCE Mernova Medicinal Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Isaac Allen, Vice-président, Ritual Green, 1 833 748-9333, [email protected], www.ritualgreen.ca ; LinkedIn : Ritual Green - Craft Cannabis, Instagram : @ritualgreencannabis