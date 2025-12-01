MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Paratus Medical annonce aujourd'hui le lancement de Paratus, la première plateforme d'intervention d'urgence alimentée par l'IA au monde, conçue pour transformer la manière dont les personnes accèdent à l'information vitale et agissent en situation critique, que ce soit en milieu hospitalier, sur des sites industriels ou dans des environnements éloignés. Conçue pour fonctionner comme une liste de contrôle unifiée des protocoles d'urgence et un assistant intelligent, Paratus offre aux intervenants des conseils rapides, fiables et précis lorsque chaque seconde compte et que la clarté est essentielle.

D'un incident évité de justesse à une mission mondiale

L'histoire de Paratus remonte à 2014, lorsqu'une erreur médicamenteuse évitée de justesse a révélé à quel point il peut être difficile d'obtenir rapidement la bonne information dans une situation de stress intense. Cette prise de conscience a conduit au développement d'outils cliniques numériques qui ont progressivement évolué vers Paratus, aujourd'hui utilisé par plus de 8 000 utilisateurs à travers le monde.

Derrière Paratus se trouve une équipe multidisciplinaire de professionnels qui ont consacré les sept dernières années à développer et valider les fondements médicaux et opérationnels de la plateforme. Leur expérience de terrain combinée a façonné Paratus en un assistant fiable, intuitif et éprouvé pour l'intervention d'urgence dans les milieux de soins, le transport médical et les environnements industriels à haut risque.

Une technologie conçue pour les urgences réelles

Paratus remplace les manuels statiques et les PDF fragmentés par une interface interactive et unifiée qui fournit des directives claires et étape par étape, optimisées pour les environnements à forte pression. Les utilisateurs peuvent accéder instantanément à des protocoles validés, des listes de vérification et des procédures, assurant exactitude et confiance lorsque chaque seconde est cruciale. Au cœur de la plateforme se trouve A.D.A.M.S., un assistant intelligent qui permet aux utilisateurs d'obtenir et d'appliquer des informations essentielles par commande vocale ou textuelle. Cette approche représente une nouvelle ère dans l'accès à l'information vitale et la préparation d'urgence assistée par l'IA.

Un nouveau standard de préparation

« Les urgences n'attendent pas, et les intervenants ne devraient pas attendre non plus », a déclaré Frédéric Lemaire, PDG de Paratus Medical. « Notre mission est simple : garantir que toute personne confrontée à une crise dispose de la clarté, des outils et de la confiance nécessaires pour agir efficacement, quel que soit le contexte. »

Grâce à une technologie de pointe et une expertise approfondie du terrain, Paratus redéfinit la manière dont les organisations se préparent, interviennent et tirent des enseignements des situations d'urgence. Qu'il s'agisse de soins de santé, de sécurité industrielle ou d'opérations en milieu éloigné, Paratus permet aux individus et aux équipes de donner le meilleur d'eux-mêmes lorsque cela compte vraiment.

À propos de Paratus Medical

Paratus Medical Inc. est une entreprise technologique canadienne fondée par des médecins d'urgence de première ligne. Sa mission est d'équiper les intervenants des secteurs de la santé, de l'industrie et des régions éloignées avec des outils intelligents qui améliorent leur préparation et sauvent des vies. La plateforme Paratus est accessible mondialement aux institutions et organisations souhaitant adopter une approche moderne et optimisée par l'IA pour intervenir en situation d'urgence.

Pour découvrir comment Paratus peut renforcer la préparation de votre équipe et transformer la gestion des urgences au sein de votre organisation, visitez https://paratusmedical.com/.

