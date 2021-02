OTTAWA, ON, le 19 févr. 2021 /CNW/ - Le Canada abrite des forêts saines et résilientes qui favorisent le bien-être de la population canadienne et la santé de notre économie en créant des milliers d'emplois verts et en absorbant et séquestrant de grandes quantités de carbone. Les aires protégées et les forêts durables sont un élément essentiel de notre marche vers la carboneutralité.

C'est pourquoi le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui la prochaine étape à franchir dans l'engagement du gouvernement fédéral de planter deux milliards d'arbres - le programme Accroître les forêts canadiennes.

Malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, des représentants fédéraux poursuivent le dialogue avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones, l'industrie et des intervenants non gouvernementaux sur les moyens d'exécuter cet engagement de plantation d'arbres.

À cette fin, le gouvernement lance deux initiatives visant à se renseigner sur les organisations ayant un accès immédiat à des arbres ou à des terres et sur celles qui souhaiteraient collaborer à des projets de plantation pour aider le Canada à atteindre son objectif de planter deux milliards d'arbres en dix ans.

La demande de renseignements auprès de futurs participants donne l'occasion aux organisations de faire part de leur vision des choses et de leur capacité de contribuer à des projets de plantation d'arbres à grande échelle s'étendant sur une ou plusieurs années au Canada. L'information reçue facilitera la collaboration avec les divers partenaires dans le cadre de projets de plantation futurs. Les formulaires de réponse doivent être remis au plus tard le 27 mai 2021 .

. La déclaration d'intérêt pour des projets de démarrage hâtif aidera à repérer de nouveaux projets de plantation d'arbres prêts à démarrer pour la saison de croissance 2021. Les organisations admissibles devront montrer non seulement qu'elles ont accès à des arbres et à des terres, mais aussi qu'elles ont l'expérience et les compétences requises pour réaliser de grands projets à frais partagés qui permettraient la plantation d'au moins 5 000 nouveaux arbres cette année. Elles devront aussi pouvoir surveiller le taux de survie des arbres et rendre compte des résultats des projets à compter du printemps prochain. La santé et la sécurité des travailleurs et des collectivités participant aux projets de plantation sont des points importants à considérer : les responsables de projets devront donc se conformer à des protocoles de santé et de sécurité adaptés à la COVID-19. Les organisations ont jusqu'au 25 mars 2021 pour soumettre leur déclaration d'intérêt.

Cet engagement sur dix ans visant à planter deux milliards d'arbres aidera le Canada à combattre les changements climatiques en réduisant les gaz à effet de serre et à atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050. Avec l'aide d'organisations dévouées d'un bout à l'autre du pays, nous comptons faire pousser des forêts saines, vigoureuses et gérées de façon durable pour laisser un héritage aux générations futures.

Citations

« Planter deux milliards d'arbres va au-delà de l'action climatique. C'est aussi une façon de créer des milliers d'emplois. Nous aurons besoin de bras pour planter ces arbres dès ce printemps. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« La plantation d'arbres est un volet important de notre plan pour offrir un avenir plus propre et plus sain à nos enfants et petits-enfants. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada fait progresser son engagement de planter deux milliards d'arbres en collaborant avec des organisations d'un bout à l'autre du pays. Ensemble, nous pouvons combattre les changements climatiques, soutenir la biodiversité emblématique de notre pays et créer de bons emplois. »

Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada

« Les productrices et producteurs canadiens ont de solides antécédents en ce qui concerne l'adoption de nouvelles stratégies pour lutter contre le changement climatique. La plantation d'arbres sur les terres agricoles permettra de séquestrer davantage de carbone et d'améliorer la santé des sols et la qualité de l'eau. L'initiative de plantation de deux milliards d'arbres de notre gouvernement est une autre étape importante pour aider les agriculteurs et le Canada à atteindre ou à dépasser nos objectifs en matière de GES d'ici 2030. »

Marie-Claude Bibeau

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada

En bref

Au titre du Fonds des solutions climatiques naturelles, la plantation de deux milliards d'arbres est une priorité du gouvernement du Canada, comme en font foi la lettre de mandat du ministre des Ressources naturelles et le discours du Trône 2020. Dernièrement, dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement s'est engagé à investir jusqu'à 3,16 milliards de dollars sur dix ans à compter de 2021-2022 pour honorer cet engagement.

La prochaine étape sera le lancement, plus tard cette année, d'une demande de propositions. Une fois les programmes en place, des activités de plantation pourraient avoir lieu à différents endroits au Canada, notamment sur des terres publiques, privées et domaniales, de même qu'en milieu urbain.

