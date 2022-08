Lancement de nouvelles bourses doctorales pour financer la recherche sur la lutte contre les changements climatiques

QUÉBEC, le 10 août 2022 /CNW Telbec/ - Le Comité consultatif sur les changements climatiques (Comité) et les Fonds de recherche du Québec (FRQ) lancent les nouvelles bourses Action climatique. D'une valeur de 12 000 $ chacune, celles-ci sont destinées à tous les étudiantes et étudiants du troisième cycle universitaire. Ces bourses visent, plus spécifiquement, à soutenir l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences scientifiques liées aux enjeux du climat, à favoriser l'émergence d'une nouvelle relève professionnelle dans le milieu de la recherche appliquée et à soutenir le Comité dans la réalisation de son mandat.

Le financement offert a pour objectif de bonifier les activités de recherche en cours des doctorantes et doctorants. Les projets retenus devront s'inscrire dans des secteurs pertinents pour la lutte contre les changements climatiques au Québec, en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l'adaptation aux impacts des changements climatiques, à la séquestration des gaz à effet de serre ou à la mobilisation en matière d'action climatique. Les universitaires intéressés à obtenir cette aide financière doivent soumettre leur demande d'ici le 22 septembre 2022 à 16h.

En complément aux bourses Action climatique, le FRQ et le Comité travaillent à la mise en place d'un nouveau programme de stages postdoctoraux en sciences et politiques climatiques auprès du Comité. Les détails de ce nouveau programme seront annoncés au cours des prochaines semaines.

« Je me réjouis du partenariat établi avec les FRQ pour le lancement des bourses Action climatique. Ces bourses bonifieront l'implication étudiante dans la recherche climatique et mobiliseront davantage leur expertise et leur créativité. Elles permettront l'essor d'un nouveau savoir qui contribuera à concevoir de meilleures politiques publiques au Québec et engendrer des retombées sociétales significatives. Nos doctorantes et doctorants sont, comme l'ensemble de la jeunesse, très préoccupés par cette crise climatique. Je suis convaincu qu'ils et elles verront dans ces bourses une occasion de contribuer encore davantage à cette transition. De l'avis du Comité, cette contribution permettra de diversifier les connaissances scientifiques disponibles et fournira une perspective essentielle en provenance de la jeunesse. Je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec la relève! »

Alain Webster, président du Comité consultatif sur les changements climatiques

« La recherche et l'innovation sont des outils indispensables pour lutter contre les changements climatiques et s'adapter à ceux-ci. La communauté scientifique est déjà mobilisée autour de ces enjeux, mais elle doit l'être davantage considérant l'ampleur et la complexité des défis à relever. Dans cette optique, je suis très heureux du lancement des bourses Action climatique, qui permettront à la relève en recherche, déjà très interpellée par la question climatique, de participer activement à relever ce grand défi de société. Ce sera aussi l'occasion pour ces étudiantes et étudiants de développer des compétences en matière de conseil scientifique auprès des gouvernements. D'ailleurs, la lutte contre les changements climatiques et les objectifs de développement durable sont une priorité des plans stratégiques 2022-2025 des FRQ. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

Les bourses Action climatique permettront la réalisation de travaux sur une période de quatre à six mois. Les candidatures sélectionnées devraient être annoncées à la mi-décembre 2022. Un maximum de 10 bourses seront accordées annuellement.

Les thématiques prioritaires pour ce premier concours sont :

La contribution du secteur financier à la transition climatique;



L'écofiscalité appliquée à la lutte contre les changements climatiques;



Le développement des stratégies d'adaptation au Québec;



Le développement des solutions basées sur la nature;



La contribution du secteur agricole du Québec à la lutte contre les changements climatiques;



Les leviers de l'action québécoise en changements climatiques permettant des actions d'atténuation dans l'ensemble des secteurs d'émissions;



La transition juste et l'équité dans la lutte contre les changements climatiques au Québec;



Bilan et perspectives de l'action climatique québécoise;



La valorisation du rôle des villes;



L'action québécoise de lutte contre les changements climatiques dans une perspective internationale.

À propos du Comité consultatif sur les changements climatiques

Le Comité consultatif sur les changements climatiques est un organisme permanent et indépendant qui a pour mission de conseiller le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques sur les orientations, les programmes, les politiques et les stratégies à mettre en place dans la lutte contre les changements climatiques, en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques ainsi que des consensus scientifiques.

À propos des Fonds de recherche du Québec

Les Fonds de recherche du Québec ont pour mission de soutenir et promouvoir l'excellence de la recherche et la formation de la relève en sciences naturelles, mathématiques, génie, santé, sciences sociales et humaines, arts et lettres, afin de stimuler le développement de connaissances et l'innovation.

