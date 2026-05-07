Lancement de la version actualisée et bonifiée du vocabulaire de l'intelligence artificielle

MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française présente L'intelligence artificielle en évolution : les termes de l'IA, une version actualisée et bonifiée du vocabulaire publié en 2018 intitulé Une intelligence artificielle bien réelle : les termes de l'IA.

Ce nouvel outil a été produit en collaboration avec l'Institut québécois d'intelligence artificielle, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, le Département d'informatique de l'Université de Sherbrooke, l'Institut intelligence et données de l'Université Laval et HEC Montréal.

Le vocabulaire présente les termes français relatifs à plus de 200 concepts liés à l'intelligence artificielle, qui occupe désormais une place importante dans des secteurs d'activité tels que la médecine, la finance, l'informatique et les nouvelles technologies. En le diffusant, l'Office souhaite contribuer à la francisation des milieux de travail influencés par l'intelligence artificielle.

Faits saillants

Les fiches terminologiques présentées dans le vocabulaire L'intelligence artificielle en évolution : les termes de l'IA sont aussi diffusées dans la Vitrine linguistique, une plateforme qui donne accès aux outils et aux services linguistiques de l'Office.

sont aussi diffusées dans la Vitrine linguistique, une plateforme qui donne accès aux outils et aux services linguistiques de l'Office. Chaque année, l'Office élabore de nouveaux vocabulaires afin d'enrichir l'offre de terminologie française dans divers secteurs.

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À propos de l'Office québécois de la langue française

Par ses actions, l'Office permet aux Québécoises et aux Québécois de vivre, de travailler, d'être informés et de recevoir des services en français. Il accompagne et soutient les entreprises pour assurer le respect de la Charte de la langue française, offre des outils et des services linguistiques et surveille l'évolution de la situation linguistique au Québec.

SOURCE Office québécois de la langue française

Source : Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]