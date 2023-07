TORONTO, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Le Conseil d'information et d'éducation sexuelles du Canada (CIÉSCAN) a le plaisir d'annoncer la publication d'une trousse d'outils pour la promotion de la santé sexuelle auprès des jeunes autistes.

Selon une enquête du CIÉSCAN, moins de la moitié (48 %) des jeunes autistes sont d'avis que leur éducation à la santé sexuelle répond à leurs besoins.

LANCEMENT DE LA TROUSSE D’OUTILS POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ SEXUELLE AUPRÈS DES JEUNES AUTISTES! (Groupe CNW/SIECCAN)

La promotion de la santé sexuelle auprès des jeunes autistes nécessite de répondre à la stigmatisation et au capacitisme, et de fournir aux jeunes autistes des informations et des services inclusifs, accessibles et pertinents en matière de santé sexuelle.

Le CIÉSCAN a préparé une trousse de ressources pour améliorer la promotion de la santé sexuelle auprès des jeunes autistes. Nous avons réalisé une vaste consultation auprès de prestataires de services, de même que des groupes de discussion et des entrevues avec de jeunes autistes. À la lumière de ces rétroactions, nous avons travaillé avec un groupe d'expert-es composé de personnes ayant diverses expériences vécues et une expertise professionnelle afin de concevoir la Trousse d'outils pour la promotion de la santé sexuelle auprès des jeunes autistes.

La trousse d'outils comprend les ressources suivantes :

Lignes directrices canadiennes pour la promotion de la santé sexuelle auprès des jeunes autistes : fournissent des principes fondamentaux et des lignes directrices pour la promotion de la santé sexuelle auprès des jeunes autistes, que les décideur(-euse)s en matière de politiques et de programmes devraient prendre en compte et mettre en œuvre (aussi disponibles en version « lecture facile »)

fournissent des et des pour la promotion de la santé sexuelle auprès des jeunes autistes, que les décideur(-euse)s en matière de politiques et de programmes devraient prendre en compte et mettre en œuvre (aussi disponibles en version « lecture facile ») Promotion de la santé sexuelle : un guide à l'intention des prestataires de services travaillant avec de jeunes autistes : fournit des stratégies pratiques pour la prestation d'une éducation et de services de santé sexuelle accessibles et affirmatifs de la neurodiversité, que les prestataires de services peuvent intégrer dans leur pratique afin de mieux soutenir la santé sexuelle des jeunes autistes.

fournit des pour la prestation d'une éducation et de services de santé sexuelle accessibles et affirmatifs de la neurodiversité, que les prestataires de services peuvent intégrer dans leur pratique afin de mieux soutenir la santé sexuelle des jeunes autistes. Feuillets d'information pour les jeunes autistes : fournissent des informations et des conseils aux jeunes autistes sur divers sujets liés à la santé sexuelle. Les feuillets d'information intitulés Sites de rencontre en ligne et Communication dans les relations sont maintenant offerts et neuf autres seront publiés au cours de l'année - restez à l'affût!

Voir toutes les ressources à https://www.sieccan.org/ady-autisticyouth-fr

« Cette trousse d'outils offre aux décideur(-euse)s en matière de politiques/programmes et aux prestataires de services des stratégies, des recommandations et des outils pour fournir une éducation et des services en santé sexuelle qui soient affirmatifs de la neurodiversité, tenant compte des traumatismes, accessibles et inclusifs des besoins et des expériences des jeunes autistes. Améliorer la capacité des prestataires de services à soutenir la santé sexuelle des jeunes autistes favorise des milieux habilitants qui leur permettent de prendre des décisions plus éclairées et d'accéder à des occasions d'améliorer leur santé et leur bien-être sexuels. »

- Yi Wen Shao (coordonnatrice de projet/CIÉSCAN)

L'élaboration de la Trousse d'outils du CIÉSCAN pour la promotion de la santé sexuelle auprès des jeunes autistes a été rendue possible grâce à une contribution financière de Santé Canada.

Le Conseil d'information et d'éducation sexuelles du Canada (CIÉSCAN) est un organisme de bienfaisance à but non lucratif créé en 1964, qui collabore à la promotion de la santé sexuelle et génésique avec des professionnel-les de la santé, des personnes enseignantes et des éducateur(-trice)s, des organismes communautaires, des gouvernements et des entreprises partenaires, et dont le travail est supervisé par un conseil d'administration de dix membres.

SOURCE SIECCAN

Renseignements: Contact médias : Yi Wen Shao, M.P.H., Conseil d'information et d'éducation sexuelles du Canada, [email protected]