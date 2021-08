Lancement de la troisième édition d'IMPULSION MTL : Propulsion Québec annonce un retour au format présentiel pour le Forum international sur la gestion des parcs de véhicules

Retour au format présentiel pour le Forum international sur la gestion des parcs de véhicules Tweet this

Électrification des transports : de la décision politique à la transformation des pratiques ;

Électrification en milieux industriels et spécialisés : applications concrètes ;

Mobilité du futur : transformation du transport de marchandises et de personnes ;

Repenser le développement urbain en fonction de l'électrification : recharge et batteries ;

Réinventer l'industrie pour la mobilité du futur.

IMPULSION MTL 2021 permettra aux professionnels, gestionnaires et opérateurs de parcs de véhicules privés ou publics de se réunir autour de conférences, panels, ateliers, séances de pitch, rallye commercial et sessions de rencontres B2B pour partager les meilleures pratiques en électrification de flottes des experts québécois et internationaux, découvrir les nouvelles solutions et technologies québécoises innovantes et éprouvées disponibles sur le marché afin d'envisager, de démarrer ou de poursuivre la transition électrique de leurs parcs de véhicules.

Des conférenciers d'ici et d'ailleurs

Plusieurs invités et conférenciers de marque participeront à cette nouvelle édition composée d'une dizaine de panels et présentations. Entre autres, Maruxa Cardama de SLOCAT Partnership, François Adam de l'Institut du Véhicule Innovant, Sylvain Descombes de Nouveau Monde Graphite, Stéphane Drouin d'Investissement Québec et Cristina Paula Miclea de C40 seront de la partie lors de cette troisième édition. Des représentants des villes partenaires, New-York et Pittsburgh, ainsi que des intervenants de la Norvège, de la Californie et de l'Illinois prendront aussi part à la programmation.

La journée des donneurs d'ordres

En nouveauté cette année, lors de la journée du 23 septembre et en addition au dernier bloc de programmation, aura lieu un volet s'adressant exclusivement aux joueurs de l'industrie. Ce sera une occasion unique pour les fournisseurs de produits ou services en TEI de venir présenter leurs offres aux grands donneurs d'ordres de l'écosystème québécois. Seront présents : AddÉnergie, Alstom, Demers Ambulances, la Compagnie Électrique Lion, Madvac, Motrec et Novabus. L'objectif est de favoriser le réseautage, par le biais de rencontres B2B, afin de continuer le développement de la chaîne d'approvisionnement du Québec.

Pour découvrir la programmation complète de cette troisième édition et accéder à la billetterie, consultez le site Web : https://propulsionquebec.com/impulsionmtl/

Citations

« Nous sommes très heureux de pouvoir enfin retourner au format présentiel et de retrouver les membres de l'écosystème, en personne, lors de cette troisième édition d'IMPULSION MTL. Sortant tout juste d'une crise sanitaire sans précédent, on sait désormais plus que jamais à quel point il est important d'encourager l'électrification des parcs de véhicules pour une relance plus verte, juste et prospère. L'actualisation des parcs de véhicules privés et institutionnels grâce aux nouvelles technologies et aux solutions durables et intelligentes est un enjeu qui suscite un vif intérêt au Québec et ailleurs dans le monde. Le forum sera l'occasion de discuter des questions environnementales, sociales, opérationnelles et réglementaires qui découlent de la volonté de déployer à grande échelle des parcs de véhicules à faibles émissions, sans collision et plus performants. Il s'agit d'une excellente opportunité pour créer des contacts privilégiés entre clients et acheteurs, toujours dans l'optique de continuer de développer notre expertise québécoise et de définir notre position de leader mondial ! », a annoncé Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents.

« AttriX Technologies, le plus grand partenaire-intégrateur Geotab au Canada, est une fois de plus heureux de contribuer à cette troisième édition d'IMPULSION MTL en tant que Présentateur Officiel. Grâce à ses différents outils et services télématiques à la fine pointe et à son expertise poussée, AttriX répond aux besoins complexes et changeants des parcs de véhicules canadiens et aide les transporteurs à préparer leur stratégie de transition énergétique, avec une analyse précise des données véhiculaires. Notre vision en matière d'électrification des transports et de sécurité des données se traduit par des technologies accessibles dès aujourd'hui, prête pour les flottes de demain », souligne Anthony Mainville, Président d'AttriX Technologies.

« Pleinement engagée dans la lutte aux changements climatiques et dans l'électrification des transports, Québecor est fière de faire équipe avec Propulsion Québec et de participer pour une 2e année à IMPULSION MTL. Cet événement joue un rôle important au sein de l'écosystème des transports électriques québécois en permettant le partage de visions et d'expertises entre les acteurs de différents milieux souhaitant tous participer à la transition énergétique du Québec. C'est en continuant d'unir nos forces que nous pourrons réussir ce grand virage et ainsi positionner le Québec comme leader mondial de l'électrification », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

La réalisation du Forum international sur la gestion de parcs de véhicules, IMPULSION MTL, est rendue possible grâce au soutien financier de nos partenaires : Attrix, partenaire intégré GéoTab, le Gouvernement du Québec, Québecor, Astus, Siemens Mobilité Canada, Alstom, FLO, Boivin Évolution, Desjardins Caisse des ressources naturelles, Desjardins Caisse des transports, Drakkar, Effenco, EXO, ISEQ, La Compagnie Électrique Lion, Madvac, ainsi que les villes de New-York et de Pittsburgh.

À propos d'IMPULSION MTL

Lors de sa première édition, en 2019, l'événement a réuni près de 20 représentants de municipalités, dont la Ville de New York, venus s'inspirer des meilleures pratiques de gestion de flottes de véhicules ici même à Montréal. Il s'agissait d'une occasion exceptionnelle pour les quelques 345 participants qui ont pu développer des relations d'affaires avec des entreprises québécoises qui déploient tout leur savoir-faire pour accélérer l'électrification à grande échelle du secteur des transports et le passage à la mobilité intelligente. Pour sa deuxième édition, en 2021, c'est à travers une série de 5 activités virtuelles réparties entre les mois d'octobre 2020 et mai 2021, que plus de 400 participants ont été réunis autour de 5 demi-journées thématiques en lien avec la gestion et l'électrifications des parcs de véhicules. Pour la troisième édition du Forum international sur la gestion des parcs de véhicules IMPULSION MTL, Propulsion Québec propose un format hybride composé d'une programmation basée sur 5 thématiques liées à la gestion de parcs de véhicules.

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui près de 215 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon six chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), d'ATTRIX, du Fonds de solidarité FTQ, d'Hydro-Québec, du Mouvement Desjardins et de Québecor.

