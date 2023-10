Lancement de la toute première Stratégie pour l'essor de la créativité numérique en culture 2023-2028

MONTRÉAL, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, lance la toute première Stratégie pour l'essor de la créativité numérique en culture 2023-2028. Déployée en 2 phases, cette stratégie vise notamment à donner une impulsion à la créativité numérique pour favoriser son développement et son rayonnement au Québec et à l'international, de même qu'à permettre le rayonnement de la culture auprès des citoyennes et des citoyens, et plus particulièrement des jeunes. Un budget de 34,3 M$ est attribué pour mettre en œuvre la première phase de la Stratégie.

Parmi les principales mesures de cette dernière, 15,4 M$ sont prévus pour la réalisation de projets de créativité numérique dans les espaces publics et les lieux de diffusion culturelle du Québec, dans le cadre du programme Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise. Une autre mesure de la Stratégie, dotée d'une somme de 1,2 M$, permettra de financer des projets de maillage entre les acteurs de l'écosystème de la créativité numérique.

L'élaboration de la Stratégie fait suite à une vaste consultation des principaux intervenants des secteurs culturels menée en 2021 par le gouvernement du Québec, lui permettant de déterminer les nombreux défis et occasions d'affaires pour le Québec.

Citation

« Dans un contexte où les nouvelles technologies et les pratiques numériques deviennent incontournables dans tous les aspects de nos vies, il nous semble essentiel d'élargir notre expertise et nos champs de création artistique et culturelle. Je suis fier de lancer la toute première Stratégie pour l'essor de la créativité numérique en culture qui vise à soutenir la croissance et le déploiement de la créativité numérique au Québec et à l'international de même qu'à fédérer la créativité et conjuguer les talents qui abondent au Québec. C'est un geste fort que notre gouvernement pose aujourd'hui pour les créatrices, les créateurs et les entreprises culturelles du Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le déploiement de la Stratégie profite d'un financement de 20 M$ sur 2 ans prévu dans le budget du Québec 2023-2024. Au total, ce sont 34,3 M$ qui seront versés dans le cadre de cette stratégie, d'ici la fin de l'exercice financier 2024-2025, par le Ministère et les sociétés d'État, et en particulier la Société de développement des entreprises culturelles et le Conseil des arts et des lettres du Québec, qui interviendront directement auprès de leurs clientèles respectives afin de soutenir l'essor de la créativité numérique.

Des projets de créativité numérique seront réalisés par certaines sociétés d'État du secteur de la culture et des communications, ayant comme objectif de mettre en valeur les lieux physiques, l'histoire et la richesse des collections et des archives dont elles disposent.

Dans la deuxième phase de déploiement de la Stratégie, soit à partir de 2025-2026, le Ministère entend mobiliser les ministères et organismes partenaires pour mener une intervention plus large afin de soutenir l'ensemble des industries culturelles et créatives.

