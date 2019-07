Lancement de la télé TekSavvy en Ontario

Le lancement à l'échelle de l'Ontario fait suite aux lancements réussis dans les régions de Chatham-Kent, d'Ottawa et de Toronto.

CHATHAM, ON, le 15 juill. 2019 /CNW/ - TekSavvy Solutions, le plus important fournisseur indépendant d'accès Internet au Canada et son câblodistributeur affilié, Hastings Cable Vision Ltd., ont annoncé aujourd'hui le lancement de leur service IPTV, la télé TekSavvy, à l'échelle de la province de l'Ontario. La télé TekSavvy offrira à ses clients plus de 115 canaux HD de sports, de films, de séries télévisuelles et de programmation pour enfants, y compris du contenu vidéo sur demande provenant de chaînes de télévision sélectionnées.

La télé TekSavvy est la télévision que vous aimez et connaissez, mais différente, de façon positive. Avec plus de 115 chaînes HD, vous pouvez regarder vos séries télé, vos films, vos dessins animés et vos équipes favorites sur votre télé ou votre appareil mobile compatible en téléchargeant l’application de télé TekSavvy à partir de la boutique d’applications de votre appareil. (Groupe CNW/TekSavvy Solutions Inc.)

« Nous sommes très heureux de lancer la télé TekSavvy dans le reste de la province, a déclaré Marc Gaudrault, chef de la direction de TekSavvy et président de Hastings Cable Vision. Nos clients nous ont dit qu'ils souhaitent obtenir une expérience télévisuelle simple et de grande qualité, à juste prix. Au cours des trois dernières années, notre priorité a consisté à créer un service télévisuel novateur à un prix que les Canadiens méritent. Le fait d'offrir la télé TekSavvy partout en Ontario constitue l'étape suivante de l'évolution de notre produit. Nous sommes impatients d'offrir des fonctionnalités plus avancées, plus de choix et plus de canaux prisés par les clients. »

Les clients de l'Ontario qui désirent s'abonner peuvent le faire en visitant le portail client de TekSavvy au myaccount.teksavvy.com. La télé TekSavvy est actuellement offerte sous forme d'application sur Apple TV, Android TV et Amazon Fire TV. Les clients peuvent s'abonner au forfait de base de télé TekSavvy pour 20 $ par mois puis ajouter des forfaits thématiques additionnels dont les prix varient de 6 $ à 20 $ par mois pour avoir accès à davantage de chaînes sportives, de séries télé de premier ordre et de grands films à succès. La télé TekSavvy requiert un abonnement Internet résidentiel TekSavvy avec une vitesse de téléchargement minimale de 15 Mbit/s et un forfait avec données illimitées.

TekSavvy

TekSavvy est fière d'offrir des services de télécommunication fiables aux Canadiens depuis plus de 20 ans et a reçu de nombreux prix pour la qualité de son service et pour son engagement à défendre les droits à l'accès à Internet des consommateurs. Possédant des bureaux à Chatham, en Ontario et à Gatineau, au Québec, TekSavvy est la plus grande entreprise de services de télécommunication indépendante au Canada, avec plus de 300 000 clients d'un océan à l'autre.

Hastings Cable Vision

Hastings Cable Vision Limited offre des services télévisuels à la collectivité de Madoc, en Ontario, depuis 1965. Fondée sur la famille et l'amitié, Hastings Cable Vision continue de servir des clients partout dans le comté de Hastings au moyen de services télévisuels, téléphoniques et Internet de qualité et elle sert ses clients au-delà du comté de Hastings au moyen d'un service télévisuel de qualité grâce à son partenariat avec sa société affiliée, TekSavvy Solutions Inc.

SOURCE TekSavvy Solutions Inc.

