LANCEMENT DE LA SEMAINE MINIÈRE DU QUÉBEC 2023

QUÉBEC, le 24 avril 2023 /CNW/ - La Semaine minière du Québec, présentée par l'Association minière du Québec (Association, AMQ) en collaboration avec l'Institut Canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), revient pour une 31e édition, du 24 au 30 avril 2023 sous le thème « La force intérieure ». L'Association minière du Québec vous invite à découvrir les activités organisées à cette occasion et ainsi que l'univers minier du Québec.

Au-delà de l'apport socioéconomique important pour le Québec, c'est une industrie qui gagne à être connue pour son savoir-faire, ses innovations, ses métiers ou encore l'utilité des minéraux dans les objets de notre quotidien. La programmation de la Semaine minière du Québec 2023 propose des conférences, des visites de mines, des journées portes ouvertes ou encore des quiz, ayant pour objectif de mieux faire connaître l'industrie et son rôle indispensable dans les objets de tous les jours et de faire découvrir les bonnes pratiques du secteur minier.

L'Association ainsi que les acteurs du secteur minier souhaitent utiliser cette semaine pour informer les Québécois sur l'évolution que l'industrie a connue au fil des dernières années, et sur ses réalisations qui témoignent de la responsabilisation des entreprises minières sur les plans social et environnemental pour une industrie toujours plus exemplaire. En effet, le secteur minier québécois ne cesse d'innover afin d'améliorer ses façons de faire de la phase d'exploration jusqu'à la restauration des sites. C'est une industrie dont nous pouvons être fiers !

Les activités organisées dans les différentes régions du Québec se retrouvent sur le site de l'Association minière du Québec (https://amq-inc.com).

Citations

« L'industrie minière du Québec représente un potentiel incroyable pour notre société. Le sous-sol québécois et l'expertise de notre main-d'œuvre font partie intégrante des solutions pour soutenir la transition énergétique mondiale et prendre part à la lutte contre les changements climatiques. Les sociétés minières mettent en place des pratiques innovantes pour relever ce défi planétaire. D'ailleurs, l'initiative Vers le développement minier durable (Towards Sustainable Mining), dont chaque membre de l'Association a l'obligation d'adhérer, est un standard ESG qui permet aux installations minières de mettre de l'avant des axes d'amélioration pour une industrie toujours plus responsable. Nous sommes fiers des progrès effectués par notre industrie et invitons les Québécois à les découvrir ! »

- Josée Méthot, Présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des activités totalisant 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec

Renseignements: Source : Martin Bureau, Directeur, Communications stratégiques et affaires publiques, Association minière du Québec, Tél. : 418 657-2016, poste 110, Courriel : [email protected]; Renseignements médias : Jade Stefanini, Conseillère, Communications et affaires publiques, Association minière du Québec, Tél. : (581) 398-9535, Courriel : [email protected]