Lancement de la Semaine de la prévention des incendies 2023

MONTRÉAL, le 8 oct. 2023 /CNW/ - Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) annonce le début de la Semaine de la prévention des incendies, qui se déroule du 8 au 14 octobre sous le thème « Le premier responsable, c'est toi! ». Cet événement annuel vise à sensibiliser la population et à promouvoir les comportements sécuritaires à adopter au quotidien afin de prévenir les incendies.

« Assurer la sécurité des Montréalaises et des Montréalais est notre priorité. La prévention des incendies est un élément clé pour y arriver et cette campagne annuelle de sensibilisation est d'une grande importance pour nous et le SIM. Rappelons que 85 % des incendies sur le territoire de l'agglomération sont liés à la distraction et à la négligence humaine. Ces incendies peuvent être évités. La sécurité est l'affaire de toutes et de tous. Au-delà des dommages matériels qui peuvent être évités, ce sont des vies qui peuvent être sauvées », a souligné le responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Alain Vaillancourt.

La prévention des incendies est au cœur des priorités du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). C'est pourquoi le SIM participe activement à la semaine de la prévention des incendies en organisant des activités de sensibilisation et en prodiguant des conseils de prévention incendie à la population. Cette année, le SIM aura l'occasion de discuter d'un enjeu émergent entourant les incendies liés à l'utilisation des nouvelles technologies fonctionnant avec des batteries au lithium. Différents volets de la prévention incendie seront également au menu, tels que les articles de fumeurs , les feux de cuisson , les avertisseurs de fumée , etc.

Portes ouvertes 2023

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ouvre ses portes à la population montréalaise. En effet, depuis le 23 septembre et jusqu'au 14 octobre, les samedis, de 9 h à 16 h, 8 casernes offrent aux Montréalaises et aux Montréalais une foule d'activités visant à accroître la sensibilisation à la sécurité incendie.

Ces journées offrent l'occasion aux citoyennes et aux citoyens de découvrir l'univers des casernes et d'en apprendre davantage sur les métiers du milieu incendie. Celles-ci sont également l'occasion de recevoir divers conseils de prévention, visiter les camions, profiter du SIMulateur, et bien plus encore! Le personnel pompier et les agents de prévention seront sur place pour accueillir la population et coordonner les visites. Pour en savoir davantage sur les casernes qui ouvrent leurs portes, consultez la programmation complète.

Participation aux activités publiques

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, le SIM invite la population à participer à différentes activités publiques de sensibilisation.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web officiel de la Semaine de la prévention des incendies .

