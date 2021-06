Une programmation 100 % 2SLGBTQI+ avec Rita Baga, Maxime Landry, Sandy Duperval, Jeremy Dutcher, Tamara Weber et plusieurs autres!

MONTRÉAL, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le festival Fierté Montréal, présenté par TD, se déroulera cette année en format hybride entièrement adapté à la réalité de l'été 2021 avec pour thème Ensemble pour toustes. Le festival se veut plus inclusif que jamais et souhaite refléter l'ensemble des identités de nos communautés via une programmation dont toustes les artistes font partie de la diversité sexuelle et de genre, et qui mettra de l'avant les organismes communautaires œuvrant et militant pour les droits des communautés 2SLGBTQI+. Fierté Montréal convie donc les festivalier.ère.s à vivre en ligne et en personne, tout en respectant les consignes de la santé publique, une programmation des plus diversifiées du 9 au 15 août prochain. Fierté Montréal proposera plus de 70 heures de contenu, 5 conférences, 5 DJ sets dont certains présentés dans des lieux iconiques ainsi que 4 grands spectacles, 32 projets communautaires qui seront dévoilés prochainement, et bien sûr, des surprises qui seront annoncées sous peu.

« Je suis particulièrement fière et touchée de représenter une programmation aussi diverse et à l'image de nos communautés. Cette année, les obstacles et embûches furent énormes pour nos communautés, particulièrement pour les plus vulnérables, et pourtant, notre capacité à se mobiliser et à se soutenir n'a jamais été aussi grande! Nos communautés ont encore une fois démontré leur force, leur résilience et surtout, leur capacité à surmonter les obstacles et à en ressortir plus fort.e.s! » mentionne Sandy Duperval, porte-parole de l'événement.

« Alors que la communauté LGBTQ2+ continue de faire bouger les choses, nous demeurons convaincus que nous avons besoin les uns des autres pour poursuivre sur la voie du changement. La Fierté est un mouvement qui nous permet de nous rassembler, de célébrer nos progrès et toute cette diversité qui fait notre force. Par l'intermédiaire de La promesse TD Prêts à agir, notre plateforme d'entreprise citoyenne à l'échelle mondiale, nous sommes fiers de soutenir la Fierté 2021 et d'autres initiatives LGBTQ2+ qui contribuent à ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et durable. » Sylvie Demers, Présidente, Direction du Québec, Groupe Banque TD

Tous les jours, le Festival présentera en ligne des capsules sur la santé mentale ainsi que les Heures BIPOC (à l'intention des communautés Queer, Trans, Bispirituelles et racisées), soit une heure de contenu adapté en fonction des réalités vécues par les personnes noires, asiatiques, bispirituelles, latinx et arabes. De plus, une série de 5 conférences se déroulera au théâtre Le National devant public.

Cette année, ce sont quatre grands spectacles préenregistrés qui vous seront offerts, en plus des grandes soirées d'ouverture et de clôture. Durant la semaine, ces événements préenregistrés seront diffusés, entre autres, sur MAtv en soirée.

Soirée d'ouverture présentée par TD (9 août)

Pour souligner la Journée internationale des peuples autochtones, Fierté Montréal offrira une performance exaltante par nul autre que l'artiste et activiste bispirituel de renommée Jeremy Dutcher, originaire du Nouveau-Brunswick. Ce spectacle en direct marquera le lancement du festival hybride de 2021, et sera animé par la porte-parole du festival, Sandy Duperval.

Xcellence, présenté par Trojan (11 août)

Un spectacle célébrant les personnes queer et/ou trans racisé.e.s saluant tous les aspects de nos identités. Préparez-vous à des performances hautement flamboyantes livrées par une variété eXceptionnelle d'artistes d'ici qui vous feront vivre des moments inoubliables. Tamara Weber, Lonely Boy, Magbeta, Redgee, Mehdi, Christopher Marlot, Barb Tarbox, Zaya Solange et Hua Li vous feront vibrer!

FeminiX, présenté par FIDO (12 août)

Un spectacle électrifiant mettant en scène uniquement des femmes de la diversité qui assureront des prestations vibrantes et renversantes en un cocktail musical de pop, de rap, d'indie et de R&B pendant 90 minutes festives et eXcitantes. Calamine, Flora Gionest, Andy Jon, Shah Frank, Sheenah Ko, Eadsé, Poulin et Bayla ne sont que quelques-unes des artistes présentes à cette soirée.

MajestiX, présenté par TD (13 août)

Le spectacle emblématique qui regroupe la royauté eXtraordinaire des drags locales revient sous un nouveau sceau pour présenter des numéros majestueux et magiques. Avec l'animation assurée par Barbada et Uma Gahd, vous aurez droit à des performances autant camp, pop, qu'eXcentriques de Kiara, Alice Wildflower, Bambi Dextrous, Gabry Elle, Heaven Genderfuck, Gisele Lullaby, Lady Boom BoOm, Manny, Marla Deer, Veils of Bollywood, Misty Waterfalls, Peggy Sue, Prudence, RV Metal, Velma Jones et Will Charmer!

Cabaret Orgullo LatinX, présenté par Le Casino de Montréal (14 août)

Organisé par la troupe de Latino Burlesque Canada, ce spectacle inclura des numéros de burlesque, boylesque et de drag avec de la poésie et des contes érotiques. Les artistes qui feront partie du spectacle sont toustes Latinx et la plupart d'entre elleux résidents au Québec et en Ontario. Joignez-vous à Anaconda LaSabrosa, Augusto Bitter, Black Mamba, Castro, Cherry Topp, El Toro, Gay Jesus, Lolita Blanca, Miami Minx et Salty Margarita lors de cette chaude soirée!

Soirée de clôture (15 août)

Le spectacle de clôture en direct vous promet des performances exemplaires d'artistes dont Rita Baga et Maxime Landry, sous l'animation de Sandy Duperval. Attendez-vous à chanter, à danser et à vous émoustiller grâce à ces talents d'ici faisant partie de la diversité sexuelle et de genre!

Le mercredi 11 août dès 17h au District Video Lounge, OutTV et Romeo & Fils vous convient au lancement de Boy Boy Montréal, la série documentaire qui vous révélera tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'industrie du porno gai à Montréal. La Journée de la Fierté à La Ronde sera de retour le 13 août pour une septième année alors que la Fierté littéraire en sera à sa 10e édition, sous le thème Les mots qui démasquent. La Fierté littéraire se déploiera sur plusieurs journées, avec public, et comptera 9 événements distincts! De plus, un nouveau volet cinéma : [email protected]é, tout ce qu'on est, permettra de découvrir 27 courts métrages en ligne, alors que la Bibliothèque et Archives nationales du Québec présentera BAnQ est fière : 3 activités sous la thématique de l'intersectionnalité. Une autre nouveauté, un cabaret de cirque hors du temps et des genres sera présenté par Le Monastère les 12-13 et 14 août dans Le Jardin, au pied du clocher de l'Église St Jax, en présentiel!

Plusieurs DJs prendront part aux festivités et leurs prestations seront diffusées à 21 h 30 sur Twitch. Vous entendrez Karsten Sollors (Chicago), Ralphi Rosario (Chicago), Crème brulée (Montréal) et Gayance (Montréal). À ne pas manquer : Mundo Disko, présenté par TD, samedi le 14 août! Les DJs participants seront dévoilés sous peu ainsi que les emplacements spectaculaires où ils se produiront virtuellement.

La Fierté dans le Village

À défaut de pouvoir se regrouper sur un site extérieur unique, Fierté Montréal entend mettre l'accent sur une présence accrue dans Le Village. Vous y retrouverez ainsi les journées communautaires, une galerie d'art extérieure (et virtuelle), qui présentera l'exposition Ensemble pour toustes avec la collaboration de Gallea, ainsi que des mini-scènes avec de l'animation.

Les journées communautaires, présentées par TD

Cet événement si important pour toutes nos communautés sera de retour cette année avec une formule modifiée en fonction des mesures sanitaires et pour assurer la sécurité lors de cet évènement en personne. Pendant les 5 jours du mardi au samedi, une quinzaine de tentes équipées seront installées à des emplacements prédéterminés de la rue Sainte-Catherine dans Le Village. Chaque jour, un organisme communautaire différent prendra possession d'un espace pour la journée pour y rencontrer le public et leur présenter leur mission ainsi que les services offerts aux clientèles spécifiques.

Marche de la Fierté

Autre événement phare de Fierté Montréal, le défilé sera également de retour, mais sous une forme différente pour cette édition uniquement, toujours dans le but de respecter les mesures sanitaires mises en place et d'assurer la sécurité de toustes. Une Marche de la Fierté se déroulera donc le dimanche 15 août sans aucun véhicule motorisé ou char allégorique compte tenu de la situation actuelle. Tous les détails seront communiqués ultérieurement aux groupes communautaires ainsi qu'aux individus qui voudront y participer.

Les apéros SAQ

Cette année, ce sont divers produits alcoolisés du Québec, les restaurants du Village, la programmation de festival et les 100 ans de la SAQ qui seront mis à l'honneur via Les apéros SAQ, une série de 3 capsules vidéo mettant en scène les drags de Montréal diffusées tout au long de la semaine! Une excellente manière de découvrir des endroits où profiter de la programmation du festival tout en appréciant un repas et un cocktail locaux!

