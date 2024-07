Lancement de la première piétonnisation estivale de la Plaza Saint-Hubert

MONTRÉAL, le 4 juill. 2024 /CNW/ - L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et la SDC Plaza St-Hubert inaugurent officiellement la première piétonnisation estivale de la Plaza Saint-Hubert. À cette occasion, l'artère commerciale est rendue piétonne sur toute sa longueur, entre les rues de Bellechasse et Jean-Talon Est, jusqu'au 25 août.

« Cet été, c'est sur la Plaza que ça se passe! La rue Saint-Hubert est la première rue nord-sud de Montréal à offrir une expérience piétonne sur plusieurs semaines consécutives. Planifiée méticuleusement avec la SDC Plaza St-Hubert, cette piétonnisation s'annonce festive et haute en couleur. En plus de profiter des nombreux commerces, la population y trouvera son bonheur à travers une programmation variée », déclare François Limoges, maire de l'arrondissement.

« La piétonnisation estivale de la Plaza Saint-Hubert représente une occasion privilégiée de revitaliser notre quartier. En partenariat avec l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, nous sommes fiers de promouvoir l'achat local à travers une programmation variée et entièrement gratuite, conçue en réponse aux besoins exprimés lors de consultations publiques. Notre objectif est de créer un espace inclusif où chacun peut participer à des activités culturelles, artistiques et récréatives, tout en soutenant nos commerçants locaux et en renforçant notre économie locale », a soutenu Mike Parente, directeur général de la SDC Plaza St-Hubert.

Une programmation gratuite et variée, pour tous les âges

Durant les huit semaines de la piétonnisation, le public pourra profiter d'une programmation entièrement gratuite, comprenant des activités en continu et des animations ponctuelles familiales, culturelles, artistiques, sportives et de loisirs, dont :

Un rallye virtuel informatif et ludique pour (re)découvrir la Plaza

Un point de service de la bibliothèque Marc-Favreau pour feuilleter un livre ou une revue, et s'abonner aux Bibliothèques de Montréal

Des heures du conte, coloriages et jeux de société

Du maquillage de fantaisie

Des rencontres et discussions avec les organismes du quartier

Un atelier scientifique Les Débrouillards

Un ciné-concert et des projections en plein air

Une tour d'escalade

Des spectacles tous les samedis, à 15 h

La 2e édition du festival Plaza Palooza, du 4 au 7 juillet

Pour découvrir la programmation complète, rendez-vous sur Montréal.ca et Plazasainthubert.com.

Des aménagements accessibles à toutes et à tous

Pour que tout le monde puisse participer à cet événement, l'ensemble des aménagements temporaires installés sur la Plaza sont accessibles. Pour s'en assurer, l'Arrondissement a soumis ses plans à Société Logique, un organisme à but non lucratif ayant pour mission de promouvoir le design universel et la création d'environnements accessibles.

De plus, le service de transport Vélo Duo est offert gratuitement du jeudi au dimanche sur la rue Saint-Hubert, afin de faciliter les déplacements des jeunes familles et des personnes ayant des limitations fonctionnelles.

La part belle aux artistes locaux

Pendant la piétonnisation, les colonnes de la marquise sont habillées des œuvres de huit créatrices et créateurs, aux disciplines et styles variés. Une façon originale de souligner cet élément architectural indissociable de la Plaza!

Pour égayer la chaussée, du marquage au sol ludique et coloré a été réalisé par Hemma Lagadec et River June. Enfin, du 9 juillet au 18 août, l'artiste Patsy Van Roost fabriquera une traîne de mariage originale à partir des témoignages des passants et passantes récoltés et brodés en direct in situ.

Initiation à l'agriculture urbaine

Des bacs potagers remplis de plants de légumes, de fruits et de fines herbes ont été installés le long de la Plaza. À travers ces assortiments de végétaux comestibles, inspirés des nombreuses communautés culturelles qui ont marqué l'histoire du quartier, le public est invité à découvrir les principes et bienfaits du jardinage en ville.

La plantation et l'entretien des bacs sont assurés par le groupe citoyen des Enjoliveurs de rue, qui proposera également des animations sur le thème du potager urbain.

Un concept élaboré de concert avec la communauté

L'Arrondissement et la SDC ont mené une démarche de consultation publique en novembre 2023 afin de recenser les besoins, les préférences et les préoccupations de la population du quartier, ainsi que des commerces de la SDC, envers cette piétonnisation. La communauté a pu s'exprimer par le biais d'un sondage en ligne, d'une boîte à idées en ligne et d'un atelier de cocréation sous la forme de portes ouvertes. Le concept d'aménagement a été élaboré en fonction des résultats de cette consultation citoyenne.

