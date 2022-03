Lancement de la nouvelle plateforme « Avec nos enfants, sans écran »

QUÉBEC, le 30 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE), avec la participation financière du ministère de la Famille, est fier de mettre à la disposition des intervenants en petite enfance et des parents, un tout nouveau site web comprenant une foule d'outils pédagogiques gratuits.

Un des objectifs du site www.sansecran.ca est de promouvoir le plein développement des enfants en les exposant à du matériel, des expériences riches, variées, et bien sûr, de proposer des activités que l'on peut réaliser SANS ÉCRAN!

La plateforme « Avec nos enfants, sans écran » comprend une multitude d'activités clés en main conçues par des experts en contenu éducatif et pédagogique. Ces activités sont participatives, simples et réalisables rapidement avec du matériel accessible. Aussi, afin de faciliter l'utilisation de la trousse d'activités par les professionnels des services de garde éducatifs à la petite enfance, les domaines de développement travaillés par l'enfant lors de la réalisation de l'activité ont été identifiés sur chaque fiche.

Une section pour les parents a aussi été ajoutée au site web afin de leur proposer différents moyens d'occuper leur enfant et de prévenir les moments d'attente difficiles, sans écran.

« Nous sommes convaincus que la plateforme « Avec nos enfants, sans écran » permettra de sensibiliser les intervenants en petite enfance et les parents sur l'importance de la stimulation des enfants sans utiliser les écrans et de promouvoir de saines habitudes de vie. » affirme madame Francine Lessard, présidente directrice générale du CQSEPE.

Le projet « Avec nos enfants, sans écran » a été élaboré grâce à la collaboration de différents professionnels sensibles et concernés par les effets négatifs de l'usage des écrans chez les tout- petits. En effet, Karine Soucy, formatrice et consultante en éducation, le CPE/BC Les Calinours, le CPE du Bic et les COSMOSS La Matanie et Témiscouata ont grandement soutenu le CQSEPE, à l'élaboration de ce projet, que ce soit par leur retour d'expérience, leurs recherches de littérature et la définition des objectifs poursuivis.

À propos du CQSEPE

Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) a pour mission de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les titulaires de permis d'un service éducatif à l'enfance, ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

