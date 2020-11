« Nous croyons que la technologie peut habiliter les citoyens du monde et que l'innovation peut nous conduire vers un avenir meilleur. Nous sommes privilégiés d'être à l'avant-garde de la conception de moteurs numériques à haute vitesse et de la technologie de séparation cyclonique multicône », a déclaré Roc Woo, cofondateur de Dreame. « Le D9 de Dreame est l'un des meilleurs exemples qui puissent illustrer notre mission de promotion des avantages du progrès scientifique dans les produits de consommation technologiques. »

Doté de son tout dernier système de navigation par capteur de distance au laser, alimenté par un algorithme intelligent de localisation et de cartographie simultanées, le robot est capable de cartographier la zone de nettoyage, de se localiser avec une grande précision et de planifier le trajet de nettoyage. Doté de 13 capteurs, il peut détecter efficacement les obstacles et les éviter. De plus, il se connecte à une application mobile qui permet aux utilisateurs de définir et de gérer la planification des trajets.

Grâce à son aspiration ultra forte de 3000 Pa, le D9 est capable de soulever et d'enlever la saleté incrustée facilement, ce qui lui confère une excellente performance de nettoyage. Ceux qui ont un tapis à la maison constateront que le robot peut détecter la surface du tapis et augmenter sa puissance automatiquement pour assurer le nettoyage le plus efficace.

Doté d'une puissante pile de grande capacité intégrée de 5200 mAh alimentée par un système intelligent de gestion des batteries, le robot peut fonctionner pendant 150 minutes et nettoyer jusqu'à 250 mètres carrés avec une charge complète. Le robot est également livré avec le support de commande vocale Alexa accessible au moyen d'une application mobile qui permet le nettoyage en mode mains libres grâce à une commande vocale. De plus, une conception humanisée deux-en-une offre les fonctions d'aspirateur et de moppe, permettant ainsi d'alléger les tâches ménagères quotidiennes des utilisateurs.

Grâce à l'optimisation de la conception et de la sélection des matériaux, le robot ne génère que 65 dB(A) à pleine puissance, un volume de son semblable à celui des conversations dans un restaurant.

Le D9 est offert sur Amazon au prix régulier de 349,99 $. Les consommateurs peuvent toutefois profiter d'une offre de lancement spéciale de 279,99 $, du 12 au 18 novembre. Cliquez ici pour en savoir davantage.

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2015, Dreame Technology est une marque innovatrice portée par sa vision d'améliorer la qualité de vie des usagers à l'échelle mondiale qui se spécialise sur les appareils électroménagers voués au nettoyage, dont les hautes performances tirent parti des technologies de la mécanique spatiale. Suivez-nous sur Facebook , Instagram et Twitter.

