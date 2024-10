Lancement de la négociation à l'immense entrepôt Jean Coutu

MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - C'est aujourd'hui que la négociation commence pour les 800 salarié-es du centre de distribution Jean Coutu afin d'améliorer leurs conditions de travail et leurs salaires. Cette négociation doit notamment viser à obtenir des gains face à la sous-traitance et à améliorer leurs salaires après la vague inflationniste.

La négociation commencera avec les enjeux normatifs visant à améliorer les conditions de travail, notamment des questions importantes comme le recours à la sous-traitance, les changements technologiques, les horaires de travail et les équipements de travail. Le centre de distribution situé à Varennes, qui est en fonction 24 heures sur 24, joue un rôle névralgique dans les activités des pharmacies Jean Coutu.

« Si Jean Coutu veut pouvoir continuer de miser sur du personnel expérimenté, la négociation qui débute doit permettre d'améliorer nos conditions de travail et nos salaires. Dans les dernières années, l'inflation nous a fait mal et il faut regagner du pouvoir d'achat », explique Audrey Benoît, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de PJC entrepôt-CSN.

« Les profits sont au rendez-vous avec une période qui est très profitable pour Jean Coutu. Autant la pandémie que l'inflation mènent à des profits records. Cette négociation doit permettre de partager les profits avec les salarié-es », poursuit Alexandre Laviolette, président de la Fédération du commerce (FC-CSN).

« Jean Coutu est un employeur majeur en Montérégie. Il doit donner l'exemple et en faire plus pour attirer et retenir le personnel à son centre de distribution de Varennes », de conclure Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN.

