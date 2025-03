Lancement de la Marche mondiale des femmes

CANDIAC, QC, le 8 mars 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) tient aujourd'hui un événement de rassemblement de 10h à 12h30 au Parc André-J.-Côté à Candiac pour dévoiler son calendrier d'actions et marquer le début de la 6e édition de la Marche mondiale des femmes.

Cette année, le slogan de la Marche mondiale des femmes est Encore en marche pour transformer le monde, faisant écho au slogan du 8 mars, Encore en lutte. Quatre grands moments de mobilisations sont prévus au calendrier d'action :

Le 24 avril pour souligner la journée de solidarité féministe contre le pouvoir des entreprises transnationales en commémoration du Rana Plaza ;

; Le 4 juin pour célébrer le 30 e anniversaire de la Marche du pain et des roses;

anniversaire de la Marche du pain et des roses; Le 4 octobre pour souligner la journée de commémoration des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées;

Le 18 octobre culminera avec la Marche mondiale des femmes, comme action de clôture de la 6e édition.

« La CQMMF est un regroupement national féministe qui a pour mission de promouvoir l'égalité entre toutes et tous, de lutter contre les discriminations systémiques et de contribuer à l'élimination des causes de la pauvreté et de la violence », explique Marie-Hélène Fortier de la CQMMF. Cette année, trois grandes orientations sont mises de l'avant :

Dénoncer le continuum de la violence envers les filles et les femmes;

Dénoncer la pauvreté qui représente une violence systémique;

Dénoncer le capitalisme responsable de la crise climatique et de l'effondrement de la biodiversité au détriment de la santé et de la vie des populations et celles des prochaines générations.

L'événement de lancement est tenu dans la région de la Montérégie, où les enjeux liés à la violence envers les femmes et les filles sont particulièrement préoccupants. « 9 des 25 féminicides survenus au Québec au cours de la dernière année ont eu lieu en Montérégie, explique Linda Crevier de la Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM). Nous nous mobilisons aujourd'hui pour trouver des solutions durables pour que cesse la violence et que soient évitées ces tragédies qui secouent chaque fois notre communauté ».

SOURCE Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes

Renseignements et demandes d'entrevue : Éliane Legault-Roy, relationniste, cell. : 514-692-4762, [email protected]