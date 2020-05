Lancement de La grande tournée manufacturière virtuelle des chambres de commerce - Le Point sur le Québec manufacturier - L'ère des transitions au temps de la COVID-19

MONTRÉAL, le 14 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière d'annoncer le lancement de La grande tournée manufacturière virtuelle, organisée en collaboration avec son réseau des chambres de commerce. Présentée par Scale AI, cette tournée virtuelle constitue un outil supplémentaire pour épauler les entreprises du secteur manufacturier en cette période de reprise économique post COVID-19.

La grande tournée manufacturière des chambres de commerce, initiée en novembre dernier, s'est adaptée aux nouvelles réalités et proposera désormais une série d'événements virtuels destinés à différentes régions du Québec. La FCCQ et le réseau des chambres de commerce souhaitent ainsi permettre aux membres du milieu des affaires du Québec d'échanger sur les impacts et les conséquences des nouvelles transitions du secteur manufacturier au temps de la COVID-19.

Animés par Louis Duhamel, conseiller stratégique chez Deloitte et président du comité Manufacturier, innovation et exportation de la FCCQ, et Antoine Audy-Julien, stratège d'affaires chez Deloitte, ces conférences aborderont les enjeux spécifiques du secteur manufacturier dans certaines régions et permettront de répondre à certains défis auxquels sont confrontés les entreprises québécoises.

« Nous sommes heureux de pouvoir poursuivre de façon virtuelle la grande tournée manufacturière des chambres de commerce, en plus d'adapter le contenu pour répondre aux nouveaux défis que vivent les entreprises manufacturières. Il est plus que jamais nécessaire d'épauler les dirigeants d'entreprises manufacturières pour faire face aux changements que connait ce secteur d'activité et assurer une relance réussie », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Nous avons besoin, plus que jamais, de partager notre expertise et nos idées, pour faire avancer les entreprises vers la reprise. Nous voulons aussi aider les entreprises à faire le saut technologique qui assurera leur pérennité et leur croissance. Scale AI sera au rendez-vous pour vous présenter ses programmes de financement et initier la conversation », ajoute Julien Billot, directeur général de Scale AI.

La grande tournée manufacturière virtuelle des chambres de commerce se tiendra en collaboration avec les chambres de commerce de la Rive-sud, de Lévis, de Trois-Rivières, Saint-Laurent-Mont-Royal, Sherbrooke, Saguenay Le Fjord et Québec au cours du mois de mai 2020. « Les entreprises manufacturières constituent un moteur essentiel de l'économie du Québec. Aux côtés des chambres de commerce en région, nous devons veiller à ce qu'elles continuent de bénéficier des retombées et des opportunités générées par la transformation de notre économie », a conclu Charles Milliard.

Les dates, villes et liens d'inscription de cette grande tournée sont désormais disponibles.

Cliquez sur la ou les villes de votre choix pour vous inscrire :

Dates Villes 20 mai 2020 Saguenay 21 mai 2020 Lévis 22 mai 2020 Rive-Sud 25 mai 2020 Trois-Rivières 26 mai 2020 Saint-Laurent-Mont-Royal 27 mai 2020 Québec 29 mai 2020 Sherbrooke

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Félix Rhéaume, Directeur principal, Communications et relations externes, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Bureau : 514 844-9571, poste 3242, Cellulaire : 514 912-2639

Liens connexes

https://www1.fccq.ca