Lancement de la grande tournée manufacturière virtuelle des chambres de commerce !

MONTRÉAL, le 9 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) annonce aujourd'hui le lancement de la 2e édition de la grande tournée manufacturière des chambres de commerce, sous le thème « L'ère des transitions », douze transitions qui changeront irrémédiablement le visage du secteur manufacturier québécois. Organisée en collaboration avec son réseau des chambres et présentée par Synchronex, le réseau des centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (les CCTT), la grande tournée manufacturière constitue un outil supplémentaire pour épauler les entreprises du secteur manufacturier.

À travers une série d'évènements virtuels, la FCCQ, le réseau des chambres de commerce et Synchronex veulent offrir aux membres de la communauté d'affaires du Québec l'occasion d'entendre et d'échanger sur les éventuels impacts et conséquences de ces nouvelles transitions sur les entreprises de fabrication québécoises.

« La pandémie de COVID-19 a chamboulé notre économie. Au cœur de celle-ci, le secteur manufacturier a également connu son lot de bouleversements. Cette démarche s'inscrit dans la continuité du travail réalisé conjointement entre la FCCQ, son réseau des chambres et l'industrie manufacturière depuis maintenant plusieurs années. Nous sommes fiers de mettre sur pied un évènement comme la grande tournée manufacturière qui permet de joindre des entrepreneurs de partout au Québec et d'échanger sur les défis auxquels ils font face », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Les centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (les CCTT) forment un réseau de 59 centres d'innovation situés sur l'ensemble du territoire québécois. C'est plus de 1 500 experts scientifiques et techniques, spécialisés tant en innovation sociale que technologique, qui travaillent en partenariat avec les entreprises et les organisations québécoises afin que celles-ci puissent optimiser leurs pratiques, leurs procédés et leurs produits pour améliorer leur compétitivité, leur productivité ou la qualité de vie des gens d'ici. Actif partout au Québec, chaque CCTT est une porte d'entrée sur les autres. Il s'agit d'un secret trop bien gardé que nous souhaitons présenter dans cette collaboration avec la FCCQ, car nous croyons que toutes les entreprises et les organisations québécoises pourraient gagner à travailler avec un CCTT », a indiqué Marie Gagné, présidente-directrice générale de Synchronex.

Animées par Louis J. Duhamel, conseiller stratégique chez Deloitte et président sortant du Comité manufacturier, innovation et exportation de la FCCQ, et Antoine Audy-Julien, stratège d'affaires chez Deloitte, ces rencontres mettront en lumière douze transitions majeures que vivent les entreprises du secteur manufacturier au Québec et présenteront l'étude L'ère des transitions. « Les entreprises manufacturières québécoises devront tirer profit des opportunités offertes par certaines de ces transitions et tenir compte de certaines transitions plus préoccupantes, afin de réussir leur sortie de crise imminente », a ajouté M. Duhamel.

La grande tournée manufacturière des chambres de commerce se déroulera lors de dix évènements, du 12 mars au 14 mai 2021. Pour connaître tous les détails et s'inscrire à l'évènement dans votre région, visitez le site www.tournee-manufacturiere-fccq.ca.

« Pour la FCCQ, les entreprises manufacturières sont une partie importante et structurante de l'écosystème économique québécois et, dans toutes les régions, elles doivent surmonter divers défis. Vu leur importance, c'est notre rôle et celui des chambres de commerce de partout au Québec de veiller à ce qu'elles bénéficient du dynamisme et des opportunités que présente notre économie en transformation », a conclu Charles Milliard.

À propos de Synchronex

Synchronex, c'est le réseau des 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (les CCTT). Sa mission est de favoriser le développement et le rayonnement des CCTT pour contribuer au développement économique et social de toutes les régions du Québec. Annuellement, les CCTT interviennent avec plus de 5 000 entreprises dans la réalisation de 10 000 projets. Pour trouver un CCTT dans votre domaine : www.synchronex.ca

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

