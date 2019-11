Lancement de La grande tournée manufacturière des chambres de commerce - Dix transitions qui changeront le visage du secteur manufacturier

MONTRÉAL, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le lancement de La grande tournée manufacturière des chambres de commerce de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), organisée en collaboration avec son réseau des chambres, constitue un outil supplémentaire pour épauler les entreprises du secteur manufacturier.

Cette démarche s'inscrit dans la continuité du travail réalisé conjointement entre la FCCQ, le réseau des chambres et de l'industrie manufacturière depuis maintenant plusieurs années, donnant lieu à plusieurs initiatives dont le Rapport sur les freins à l'investissement numérique des entreprises du secteur manufacturier, qui a permis d'identifier cinq principaux freins et des pistes de solutions pour y remédier. « Dans le cadre de la sixième édition de la série Le point sur le Québec manufacturier Deloitte, l'initiative annoncée aujourd'hui dépassera cette transition numérique pour mettre en lumière dix nouvelles transitions majeures que vivent les entreprises du secteur manufacturier au Québec », précise Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

Par cette tournée, la FCCQ et le réseau des chambres veulent offrir aux membres de la communauté d'affaires du Québec l'occasion d'entendre et d'échanger sur les éventuels impacts et conséquences de ces nouvelles transitions sur les entreprises de fabrication québécoises. Louis J. Duhamel, consultant chez Deloitte et président du comité Manufacturier, innovation et exportation de la FCCQ, rencontrera aussi, à chaque arrêt, des manufacturiers de la région visitée. « En partageant leur expérience avec d'autres entrepreneurs, nous croyons que ces entreprises encourageront leurs pairs à prendre le virage nécessaire pour améliorer leur productivité, favoriser l'innovation et demeurer des chefs de file », ajoute Louis J. Duhamel.

La grande tournée manufacturière des chambres de commerce se tiendra dans dix villes du Québec entre décembre 2019 et juin 2020, s'arrêtant à Drummondville, Laval, Saint-Hyacinthe, Boucherville, Lévis, Trois-Rivières, Ville Saint-Laurent, Sherbrooke, Saguenay et Québec. « Pour la FCCQ, les entreprises manufacturières sont une partie fort importante de l'écosystème économique québécois et, dans toutes les régions, elles doivent elles aussi surmonter divers défis. Vu leur importance, c'est notre rôle et celui des chambres de commerce de partout au Québec de veiller à ce qu'elles bénéficient, elles aussi, du dynamisme et des opportunités que présente notre économie en transformation », conclut Stéphane Forget.

Les dates et emplacements des divers arrêts seront publicisés sur le site www.tournee-manufacturiere-fccq.ca.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

