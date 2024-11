Lancement de La Fourmilière, communauté d'échanges de pratique en prévention de l'intimidation

MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - L'organisme L'Anonyme, grâce au soutien financier du ministère de la Famille, est fier d'annoncer la mise en place de La Fourmilière, une toute nouvelle communauté d'échanges de pratique en ligne consacrée à la lutte contre l'intimidation. L'objectif de la plateforme est d'offrir un espace d'échange sur les pratiques de prévention et de lutte contre l'intimidation à l'intention des professionnels et professionnelles ainsi que des bénévoles qui peuvent être confrontés à cet enjeu.

« La Fourmilière répond à un besoin important sur le terrain puisque de nombreuses personnes n'ont pas les outils ou l'information nécessaires pour intervenir lorsque surviennent des situations problématiques liées à l'intimidation. Nous invitons les personnes de partout au Québec à se joindre à la communauté d'échanges de pratique. »

- Julien Montreuil, directeur général de L'Anonyme

La Fourmilière offre aux membres un espace pour partager leurs savoirs, leurs expériences, leurs outils et leurs événements en lien avec la prévention de l'intimidation. Le site contient aussi plusieurs références, définitions et informations utiles pour les usagers et usagères. Ainsi, les membres pourront s'outiller et obtenir des conseils et des ressources adaptées à leur situation.

« Nous sommes heureux de soutenir la création de La Fourmilière, qui découle de la mise en œuvre du Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation 2020-2025 - S'engager collectivement pour une société sans intimidation. Par l'entraide et l'échange, les membres pourront développer une expertise construite à travers leurs propres expériences et celles des autres dans le but de contrer l'intimidation. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, députée de Verchères et ministre responsable de la région de la Montérégie

Visitez la communauté d'échanges de pratique dès maintenant au www.fourmiliere.ca.

À propos de L'Anonyme

À travers ses 4 programmes, L'Anonyme vise à promouvoir des comportements sécuritaires et des relations égalitaires ainsi qu'à prévenir la transmission des infections transmissibles sexuellement ou par le sang (ITSS) par une approche humaniste de proximité.

SOURCE L’Anonyme

Contact : Julien Montreuil - Directeur général - L'Anonyme, [email protected] - 514 805-2978