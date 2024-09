L'Anonyme dévoile son nouvel autobus !

MONTRÉAL, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Projet principal de l'organisme depuis sa fondation en 1989, L'Anonyme dévoile aujourd'hui son nouvel autobus, 100% électrique et muni d'une salle de consommation supervisée. Cette salle de consommation supervisée permettra aux usager•ères de consommer leur propre substance dans un espace légal et sécuritaire et ce, par injection ou par inhalation. Alors qu'une hausse importante des surdoses à Montréal a lieu suite à une consommation de substance psychoactive par inhalation, L'Anonyme est fier d'inaugurer la première unité mobile permettant cette forme de consommation à Montréal.

« Alors qu'une importante crise des surdoses frappe toujours Montréal, il était important pour nous de s'assurer que notre nouvel autobus réponde vraiment aux besoins des personnes que nous rencontrons et l'ajout d'une salle de consommation supervisée était un incontournable. Il s'agit du 4e autobus dans l'histoire de L'Anonyme et nous sommes très fiers du résultat.» Julien Montreuil, directeur général de L'Anonyme.

L'autobus se déplace partout à Montréal à proximité des milieux de vie des gens afin d'offrir soutien psychosocial, matériel de consommation et de protection et dorénavant, accès à un espace sécuritaire de consommation. L'équipe à bord de l'autobus est sur le terrain quatre soirs et sept nuits par semaine et intervient principalement auprès des personnes de 15 à 50 ans, vivant souvent des enjeux de pauvreté, de dépendance, d'itinérance ou de santé mentale. Par année, c'est plus de 9000 contacts qui y sont effectués.

L'Anonyme vise à promouvoir des comportements sécuritaires et des relations égalitaires ainsi que prévenir la transmission des infections transmissibles sexuellement ou par le sang (ITSS) par une approche humaniste de proximité.

