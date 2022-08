MONTREAL, le 30 août 2022 /CNW Telbec/ - La Fabrique à projets est une toute nouvelle plateforme de financement qui permet de gérer, en quelques clics, les collectes de fonds appuyant la réalisation de projets scolaires et parascolaires dans les écoles primaires et secondaires du Québec et de l'Ontario. Il s'agit d'une initiative éducative de Desjardins en partenariat avec La Ruche et La grande journée des petits entrepreneurs.

Bien plus qu'une plateforme transactionnelle, La Fabrique à projets propose également, de manière optionnelle, un parcours pédagogique visant à soutenir la gestion de projets et à encourager la mobilisation des élèves tout en favorisant l'éducation financière. Par cette initiative, Desjardins adapte son approche pour aider les écoles et les jeunes à apprendre dans l'action.

« La Fabrique à projets, c'est un levier formidable qui mobilise les communautés et donne vie à des idées, mentionne Isabelle Garon, première vice-présidente, Coopération, Soutien aux administrateurs et Bureau du président chez Desjardins. C'est la poursuite d'une aventure qui favorisera encore davantage la proximité entre les caisses, les écoles et leurs milieux, tout en soutenant l'éducation financière des jeunes. C'est une réalisation dont nous sommes fiers et un outil de plus qui stimulera la participation des jeunes et le développement socioéconomique de nos communautés. »

Une plateforme innovante et sécuritaire

La plateforme répond à un besoin exprimé par plusieurs écoles du Québec et de l'Ontario qui étaient à la recherche d'une solution innovante et de confiance pour leurs divers besoins de financement d'activités. Grâce à La Fabrique à projets, les écoles ont maintenant l'assurance de bénéficier d'un processus de collecte de fonds simple et sécuritaire en plus d'avoir accès à des outils favorisant l'éducation financière, l'engagement collectif et l'esprit entrepreneurial des jeunes.

Conçue dans le souci d'accueillir un jeune public de 5 à 17 ans, la plateforme dispose d'un espace sécurisé qui ne manquera pas de rassurer les parents! Elle a aussi l'avantage indéniable de rendre les projets des écoles accessibles à une multitude de contributeurs de partout dans le monde.

À cela s'ajoute la possibilité de voir les fonds récoltés par les écoles doublés, jusqu'à concurrence de 10 000 $, grâce au Fonds du simple au double, une initiative s'inscrivant dans le cadre du programme Tous engagés pour la jeunesse de Desjardins, qui soutient les projets touchant les jeunes de 5 à 29 ans.

Un projet pilote concluant

Lancée en janvier 2022 par le biais d'un projet pilote, La Fabrique à projets a donné l'occasion à 16 écoles (11 primaires et 5 secondaires) de faire l'essai de la plateforme. En quelques mois seulement, 20 collectes de fonds réalisées dans 6 régions du Québec ont permis de récolter plus de 215 000 $ au profit de 4 500 élèves.

Deux collectes « coup de cœur »

Projet École Objectif ($) Fonds récoltés ($) Réussite (%) Événement Crépuscule Collège Notre-Dame (Rivière-du-Loup)

Programme d'innovation et de solutions e

n entrepreneuriat (PISE) 7 000 $ 21 255 $ 303 % La mode : Bien dans

tous les corps École de La Seigneurie (Québec)

Programme Entrepreneuriat-Études 6 000 $ 10 676 $ 177 %

Comment soumettre un projet?

Rien de plus simple! Tout d'abord, un responsable doit inscrire son école en remplissant le formulaire sur le site Internet. Dès que l'équipe de La Fabrique à projets a activé l'école, il suffit de remplir le formulaire de création de collecte de fonds.

Pour de l'information supplémentaire :

Consulter le site Internet : La Fabrique à projets

Écrire à : [email protected]

