Lancement de la douzième édition du programme annuel Adoptez une école de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture visant à enrichir les bibliothèques des écoles primaires

À la suite d'une année difficile de pandémie, plus de 150 écoles canadiennes dans le besoin profiteront de cette collecte de fonds qui a lieu en même temps

que le retour en classe des élèves.

TORONTO, le 8 sept. 2021 /CNW/ - La Fondation Indigo pour l'amour de la lecture est fière d'annoncer le lancement de sa campagne Adoptez une école 2021, qui célèbre son douzième anniversaire cette année. Du 13 septembre au 3 octobre, les magasins Indigo, Chapters et Coles, en partenariat avec les collectivités, recueilleront des fonds pour 153 bibliothèques d'écoles primaires le besoin au Canada. Tous les fonds recueillis seront remis directement aux écoles.

Après une année scolaire 2020-2021 difficile, la campagne Adoptez une école est plus importante que jamais pour outiller les bibliothèques de partout au pays afin qu'elles puissent aider les élèves avec leur apprentissage. Avec le retour en classe des élèves cet automne, il est crucial que les bibliothèques scolaires disposent des ressources adéquates pour inspirer l'amour de la lecture aux enfants et les aider à développer des compétences en littératie qu'ils conserveront toute leur vie. Il est aussi important de s'assurer que les écoles ont accès à des livres diversifiés et de qualité qui offrent une meilleure compréhension de leurs communautés et qui reflètent la culture de leurs élèves.

« L'an passé a été particulièrement difficile pour les élèves et le personnel enseignant au pays. Dans les écoles où les nouveaux livres et les nouvelles ressources éducatives étaient déjà limités durant la pandémie, l'école à distance et la fermeture des écoles ont créé encore plus d'obstacles en matière de littératie chez les élèves, explique Rose Lipton, directrice générale de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture. Bien des gens ne réalisent pas que les écoles situées dans des communautés défavorisées sur le plan socio-économique au Canada ont des budgets limités pour leur bibliothèque ce qui fait que les élèves vulnérables n'ont accès qu'à de vieux livres souvent déchirés et obsolètes. Il est donc primordial que nous injections de l'argent dans les bibliothèques scolaires au Canada afin que chaque enfant ait accès à des livres et ait la possibilité de développer son amour pour la lecture. »

Fondée en 2004, la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture œuvre à offrir des livres aux élèves des écoles primaires dans le besoin, partout au Canada. Le programme Adoptez une école établit un lien entre la collectivité et les écoles, locales et éloignées, afin de recueillir des fonds pour fournir des ressources de bibliothèque de qualité aux écoles participantes. Le but est d'ajouter un livre par enfant à la collection souvent vieille et obsolète de leur bibliothèque. Les communautés éloignées ont souvent des ressources limitées et n'ont habituellement pas accès à un magasin Indigo, Chapters et Coles. C'est le cas de l'école Canoe Lake Miksiw, située à Canoe Narrows en Saskatchewan qui est adoptée cette année par le magasin Indigo Conestoga à Waterloo, en Ontario.

« Il est important d'avoir les bonnes ressources d'apprentissage et une belle variété de livres pour inspirer l'amour de la lecture aux élèves, affirme Matthew Gray, directeur de l'école publique West Central, à Prince Albert en Saskatchewan, qui a déjà participé au programme Adoptez une école. Avant de participer au programme, nous n'avions pas assez de matériel contemporain dans notre bibliothèque pour l'ensemble de nos élèves et nous n'avions pas les moyens d'en acheter d'autres. Pour que les élèves aient envie de lire, les bibliothèques doivent être accessibles et offrir du contenu à jour et varié qui convient à toutes les aptitudes et à tous les goûts. À notre école, notre objectif est de renforcer les aptitudes à la lecture et à l'écriture de nos élèves, le programme Adoptez une école d'Indigo nous aide à y parvenir. »

Comment participer

Nous encourageons les gens de partout au Canada à appuyer une école dans le besoin, en magasin ou en ligne, et à ainsi changer la vie des enfants des communautés dans le besoin en fournissant à leurs écoles les ressources éducatives dont elles ont tant besoin. À la fin du programme, la totalité des fonds recueillis sur les pages de collecte de fonds des écoles est également remise aux écoles participantes. Les écoles participantes reçoivent les fonds sous forme de cartes-cadeaux électroniques qu'elles peuvent utiliser pour renouveler le contenu de leur bibliothèque. Elles ont également droit à une réduction de 30 % sur les livres qu'elles achètent dans les magasins Indigo, Chapters et Coles à l'aide des dons du programme.

Soutien en magasin : Durant les trois semaines de la campagne, qui commence le 13 septembre, chaque magasin Indigo, Chapters et Coles « adoptera » une école primaire dans le besoin et recueillera des fonds en son nom. Visitez votre magasin Indigo, Chapters ou Coles local pour faire un don à la caisse.

Durant les trois semaines de la campagne, qui commence le 13 septembre, chaque magasin Indigo, Chapters et Coles « adoptera » une école primaire dans le besoin et recueillera des fonds en son nom. Visitez votre magasin Indigo, Chapters ou Coles local pour faire un don à la caisse. Don en ligne : En plus du soutien en magasin, les écoles participantes auront des pages de collecte de fonds en ligne pour faire connaître la campagne et recueillir des fonds. Visitez la page de collecte de fonds Adoptez une école pour appuyer les bibliothèques scolaires au Canada .

Pour savoir comment participer, visitez le site loveofreading.org/fr.

À propos de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture

Indigo Books & Music inc. a créé la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture en 2004 afin d'aider à remédier au sous-financement des bibliothèques dans les écoles publiques. À ce jour, la Fondation a versé plus de 33 millions de dollars à plus de 3 000 écoles dans le besoin partout au Canada, encourageant du coup plus de 1 million d'enfants à développer leur amour de la lecture. Chaque année, la Fondation mène deux programmes phares. Durant l'année scolaire 2020-2021, dans le cadre du programme du Fonds pour la littératie, la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture a annoncé qu'elle verserait 1 million de dollars à 30 écoles primaires dans le besoin afin de leur permettre de regarnir leur bibliothèque en achetant de nouveaux livres et du matériel pédagogique. De plus, chaque automne, la populaire campagne Adoptez une école permet à la Fondation, à la clientèle et au personnel d'Indigo, aux écoles et à la collectivité d'unir leurs efforts afin de recueillir des fonds pour aider les écoles primaires dans le besoin au Canada de mettre un plus grand nombre de livres à la disposition des enfants qui en ont le plus besoin. En novembre 2019, le programme Adoptez une école a permis d'amasser plus de 700 000 $, qui ont été remis à plus de 180 écoles canadiennes et qui ont profité à plus de 100 000 enfants. Pour en savoir plus sur la Fondation, visitez loveofreading.org/fr.

SOURCE Indigo Books & Music Inc.

Renseignements: Pour les demandes des médias, Melissa Perri, Indigo Books & Music Inc., [email protected]; Chloé Landa, MSL Canada, [email protected]

Liens connexes

http://www.indigo.ca