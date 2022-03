Lancement de la dixième édition du Prix du Devoir de la presse étudiante : Le Devoir souligne l'excellence de la relève en journalisme

MONTREAL, le 28 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Devoir et Les Amis du Devoir, en partenariat avec la Fondation René-Lévesque et la firme de relations publiques National , présentent le Prix du Devoir de la presse étudiante et le prix René-Lévesque. Ces prix visent à mettre en lumière la grande qualité du travail journalistique réalisé dans les cégeps et les universités du Québec.

Encourager l'implication et récompenser le talent des journalistes de demain fait partie intégrante de la mission du Devoir, comme le souligne son directeur, Brian Myles : « Le soutien de la relève en journalisme, on y croit ! Ce n'est pas pour rien que le Prix du Devoir de la presse étudiante fête son dixième anniversaire. Les étudiants ont toujours occupé une place de choix dans les activités du Devoir et des Amis du Devoir. À notre manière, nous voulons les encourager à poursuivre leurs rêves et à croire en leur avenir. Le journalisme est un métier fascinant, et il y a de la place pour la relève dans notre salle de rédaction. »

À l'aube de l'année de commémoration du 100e anniversaire de René Lévesque, ce second prix est l'occasion de mettre en relief la remarquable carrière journalistique de cette figure incontournable de l'histoire québécoise, comme le précise le président de la Fondation, Me François Ferland : « Avant d'être l'homme politique marquant qu'il a été, René Lévesque a été un journaliste hors norme qui a connu une carrière très prolifique et qui avait, aux yeux de beaucoup, un parti pris pour les démunis, les laissés-pour-compte. Chez lui, rappelait son biographe, "objectivité ne rime jamais avec neutralité, obséquiosité ou servilité, encore moins avec autocensure". C'est dans cette veine que nous voulons reconnaître le travail de jeunes journalistes et communicateurs. »

Le Prix du Devoir de la presse étudiante récompensera deux étudiants actifs dans le milieu journalistique qui se sont démarqués par l'excellence de leur pratique et leur implication au sein d'un ou de plusieurs médias étudiants au cours de la dernière année. Le prix René-Lévesque, pour sa part, récompensera des personnes affiliées à la direction d'un média étudiant ayant fait preuve de leadership et d'engagement social dans l'accomplissement de leurs fonctions. Pour chacun des prix, une bourse de 2500 $ sera remise à un étudiant de niveau universitaire et une bourse de 1500 $, à un étudiant de niveau collégial. Les quatre lauréats auront la chance de vivre une expérience d'immersion professionnelle d'une journée au Devoir. Ce stage sera l'occasion d'échanger avec des journalistes professionnels et d'accéder aux coulisses d'une salle de rédaction.

Du lundi 28 mars jusqu'au vendredi 29 avril, les étudiants des cégeps et des universités du Québec sont invités à déposer leurs candidatures par l'entremise du formulaire en ligne disponible sur la page des prix. Le Devoir et ses partenaires espèrent que ces distinctions pourront constituer un levier concret vers une carrière fructueuse pour de jeunes journalistes et communicateurs en herbe.

Pour plus d'informations sur les prix : https://www.ledevoir.com/prix-du-devoir-de-la-presse-etudiante

À propos du Devoir

Le Devoir est un quotidien d'information publié du lundi au samedi. Outre sa version imprimée, il est offert sur Internet, ainsi que sur ses applications mobile et tablette. Le Devoir a été fondé le 10 janvier 1910 par le journaliste et homme politique Henri Bourassa. Dans le respect de la volonté de son fondateur, Le Devoir demeure un média totalement indépendant et n'appartient à aucun groupe.

Les Amis du Devoir est un organisme à but non lucratif qui soutient la mission du Devoir par des campagnes de dons, des remises de prix et de bourses à la relève.

