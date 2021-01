Lancement de la conversation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire - Premier jalon vers une vision cohérente de l'aménagement au Québec

MONTRÉAL, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Ordre des architectes du Québec (OAQ) accueille avec optimisme le lancement, par le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, de la conversation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Cet exercice important permettra d'avancer vers une vision cohérente et actualisée de l'aménagement du territoire et d'identifier des solutions porteuses pour que celui-ci soit un juste reflet des différentes réalités qui composent le Québec.

L'OAQ considère que tout développement efficace doit se faire dans un souci d'harmonie, de pérennité et d'inclusion sociale. Ces enjeux concernent à la fois l'architecture, l'urbanisme et l'aménagement du territoire. En effet, un ouvrage bien conçu sera générateur de valeur s'il permet de répondre aux besoins multiples des usagers et de la communauté auxquels il est destiné. L'Ordre juge ainsi essentiel que la Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires tout juste annoncée, et la Stratégie québécoise de l'architecture en cours d'élaboration par le Ministère de la Culture et des Communications, cheminent de façon cohérente et efficiente, les deux démarches étant étroitement liées et complémentaires.

« La création de milieux de vie inspirants, de qualité et adaptés aux défis auxquels nous faisons face en matière d'inclusion sociale, de lutte contre les changements climatiques ou de préservation de notre patrimoine, est au cœur des préoccupations de l'Ordre des architectes du Québec. Cette conversation doit nous permettre de développer une approche globale et équilibrée de l'aménagement de notre territoire, et ce, en complémentarité des objectifs visés par la Stratégie québécoise de l'architecture, elle aussi essentielle à la qualité de nos milieux de vie. » - Pierre Corriveau, président de l'Ordre des architectes du Québec.

« Le Québec peut compter sur une multitude de professionnels de différents horizons pour créer des environnements à échelle humaine, axés sur les échanges sociaux et économiques, le développement durable - au sens large du terme -, l'identité culturelle locale et nationale et ce, toujours en harmonie avec le paysage : il est pourtant essentiel de mettre en place un cadre assurant la cohérence des actions posées au sein de nos communautés. » - Pierre Corriveau, président de l'OAQ.

« Les défis que notre société doit affronter en matière d'étalement urbain, de mixité, de protection de l'environnement et du patrimoine ou encore d'attractivité, nécessitent une vision globale cohérente et forte, qui solidarise les nombreux acteurs du milieu de l'aménagement du territoire - autorités publiques, urbanistes, architectes, architectes du paysage, entrepreneurs, professionnels de la mobilité, usagers, collectivités. L'exercice annoncé par la ministre permet d'avoir un dialogue constructif sur ces enjeux, d'actualiser nos connaissances et d'identifier des solutions porteuses pour assurer plus de cohérence et d'harmonie sur notre territoire. » - Pierre Corriveau, président de l'OAQ.

L'Ordre des architectes du Québec est un ordre professionnel dont la mission est d'assurer la protection du public. À cette fin, il contrôle l'accès à la profession d'architecte et en régit l'exercice au Québec. Dans le cadre de son mandat, l'Ordre s'intéresse à toute question d'intérêt pour la profession ou de nature à influer sur la qualité de l'architecture et du cadre bâti. L'OAQ compte plus de 4200 membres et plus de 1200 stagiaires en architecture.

