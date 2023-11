Lancement de la consultation publique sur la révision de la norme du BNQ relative à la gestion responsable d'évènements

QUÉBEC, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) tient une consultation publique sur la révision de la norme BNQ 9700-253 Développement durable - Gestion responsable d'évènements qui répond au besoin des organisateurs d'évènements et spécialistes des pratiques évènementielles d'établir les règles techniques reconnues concernant le respect des principes de développement durable lors de la gestion responsable d'évènements. La consultation publique aura une durée de 60 jours; les personnes intéressées par le sujet sont invitées à formuler des commentaires et des propositions pour améliorer le projet de norme jusqu'au 7 janvier 2024.

Les commentaires et les propositions doivent faire référence à un article précis du projet de norme et inclure une justification technique. Ils doivent obligatoirement être consignés dans le formulaire prévu à cet effet pour être pris en considération. Le projet de norme et le formulaire pour soumettre les commentaires peuvent être téléchargés dans le site Web du BNQ : https://www.bnq.qc.ca/fr/consultations.html .

« Depuis sa publication en 2010, la norme BNQ 9700-253 Développement durable - Gestion d'évènements responsables constitue une référence pour de nombreux organisateurs d'évènements, quelle que soit leur nature ou leur taille. La norme est appuyée par un programme de certification qui permet aux organisateurs d'évènements de faire reconnaitre leurs pratiques en matière d'organisation d'évènements responsables. La révision de la norme va permettre d'enrichir certains volets socioéconomiques et d'améliorer les méthodes de calcul des émissions de GES, notamment celles liées aux déplacements. »

- Isabelle Landry, directrice principale du BNQ

Tous les commentaires et toutes les propositions reçus dans le cadre de la consultation publique seront analysés par les membres du comité de normalisation responsable de la révision de la norme et les ajustements au document jugés nécessaires seront faits en vue de la publication de la norme, prévue au printemps 2024.

Les organisateurs d'évènements et les personnes intéressées à en savoir davantage sur la norme et la certification peuvent consulter le site Web du BNQ :

https://www.bnq.qc.ca/fr/certification/developpement-durable/gestion-responsable-d-evenements.html .

