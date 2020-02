Lancement de la chanson Ice and Stone de Frank Clement

Sa passion pour la musique country lui fait voir les choses telles qu'elles sont, avec simplicité et sa chanson le démontre très bien. Simple et touchante, profonde et prenante, elle porte sur le thème du deuil d'un amour perdu, où la douleur est perceptible tant dans les notes que dans les mots.

De grands noms de la musique country comme collaborateurs

Ice and Stone est une composition de Frank Clement (paroles et musique) avec l'aide de Patty Way (compositrice) dont la carrière sur plus de 20 ans comporte plusieurs succès tant pour Disney que pour de grands noms de Nashville, incluant Tracy Byrd et le groupe Little Texas. Patty a secondé Frank dans la composition et l'interprétation des émotions véhiculées. La chanson a été produite et réalisée chez Studio Nashville Nord, par Yann Bélanger, guitariste du groupe country Emerson Drive, un groupe aux nombreux succès, dont un Grammy pour Best Country Performance by a Duo or Group with Vocals. Les percussions ont été assurées par le talentueux Mike Melancon, membre fondateur du groupe Emerson Drive.

Le vidéoclip transpose magnifiquement la chanson en images et en émotions. Réalisé par Mathieu Provost (Belcanto Productions, récipiendaire 2015 du prix Best video corporation au International Questar Award de New York), le clip livre la chanson avec simplicité, luminosité, puissance et un rythme parfait pour un produit fini de grande qualité, imprégné de vérité et de ressenti.

