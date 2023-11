Cette carte bancaire populaire permet aux clients de gagner, d'économiser et de dépenser leur argent

TORONTO, le 20 nov. 2023 /CNW/ - La Banque EQ offre aux clients du Québec une nouvelle façon de gagner, d'économiser et de dépenser leur argent, grâce à l'arrivée sur le marché de sa populaire Carte Banque EQ1. Les clients peuvent utiliser la carte pour retirer de l'argent gratuitement à n'importe quel guichet automatique du pays, obtenir une remise en argent sur leurs dépenses et des intérêts élevés sur le solde de leur carte, ainsi que voyager sans payer de frais de conversion de devises.

Lancement de la Carte Banque EQ au Québec (Groupe CNW/EQ Bank)

Les clients qui ont une Carte Banque EQ l'utilisent activement chaque jour dans plus de 140 pays (20 % des transactions par carte se font à l'étranger). Depuis le lancement de la Carte, les clients de la Banque EQ l'utilisent le plus souvent pour des transactions quotidiennes comme l'achat d'essence ou d'épicerie et les sorties au restaurant.

« D'après les commentaires que nous avons reçus, les utilisateurs de la Carte Banque EQ sont les clients les plus satisfaits au Canada, et nous voulons offrir la même expérience aux gens du Québec », a déclaré Mahima Poddar, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers. « Nous offrons des services bancaires de tous les jours qui combinent les avantages d'un compte-chèques et le taux d'intérêt élevé d'un compte d'épargne, et nous voyons qu'ils gagnent en popularité au Québec. La Carte Banque EQ complète cette offre, et nous sommes convaincus qu'il s'agit de la carte que les gens voudront avoir dans leur portefeuille pour leurs dépenses quotidiennes, l'accès à des liquidités ou les voyages. »

Plusieurs caractéristiques distinguent la Carte Banque EQ des autres cartes bancaires de tous les jours :

Retraits gratuits à n'importe quel guichet automatique au Canada . Que ce soit au guichet automatique d'une autre banque, à l'épicerie ou même au guichet automatique indépendant d'un dépanneur, les clients peuvent retirer de l'argent gratuitement n'importe où au Canada et la Banque EQ remboursera les frais engagés.

Que ce soit au guichet automatique d'une autre banque, à l'épicerie ou même au guichet automatique indépendant d'un dépanneur, les clients peuvent retirer de l'argent gratuitement n'importe où au et la Banque EQ remboursera les frais engagés. Récompenses avec remise en argent. Grâce à la Carte Banque EQ, les clients transfèrent et dépensent leur propre argent tout en gagnant 2,50 % d'intérêt quotidien, 0,50 % 2 d'intérêt sur le solde de leur carte lorsqu'ils effectuent le dépôt direct de leur paie ou établissent des débits préautorisés récurrents, et 0,5 % 3 de remise en argent sur chaque achat, en ligne ou en magasin.

Grâce à la Carte Banque EQ, les clients transfèrent et dépensent leur propre argent tout en gagnant 2,50 % d'intérêt quotidien, 0,50 % d'intérêt sur le solde de leur carte lorsqu'ils effectuent le dépôt direct de leur paie ou établissent des débits préautorisés récurrents, et 0,5 % de remise en argent sur chaque achat, en ligne ou en magasin. Aucuns frais de transaction à l'étranger4. Les autres fournisseurs de cartes exigent des frais de conversion de devises (jusqu'à 3 % du montant) sur les achats à l'étranger. La Banque EQ ne facture pas de frais de conversion de devises; les clients ne paient que le taux de change concurrentiel de Mastercard lorsqu'ils voyagent à l'extérieur du Canada .

Pour obtenir la Carte Banque EQ, les nouveaux clients peuvent ouvrir un Compte Épargne Plus en quelques minutes. Ensuite, ils peuvent y déposer des fonds et commander une carte gratuite en quelques clics. Une fois qu'ils auront reçu et activé la carte, ils pourront y mettre des fonds en quelques secondes en transférant de l'argent de leur Compte Épargne Plus ou de leur Compte conjoint Épargne Plus.

Le Compte Épargne Plus combine les avantages d'un compte à intérêt élevé et d'un compte-chèques, comme un nombre illimité de Virements InteracMD, des paiements de factures sans frais, aucun solde minimal et aucuns frais mensuels. Le Compte conjoint Épargne Plus offre tout cela, ainsi que la possibilité de partager le compte avec un maximum de trois autres personnes. Les certificats de placement garanti de la Banque EQ offrent un rendement garanti avec certains des meilleurs taux du marché, tandis que le Compte d'épargne CELI offre des intérêts libres d'impôt sur chaque dollar, et ce, sans solde minimal et sans frais.

Tous les produits de dépôt de la Banque EQ sont admissibles à l'assurance-dépôts de la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC)†.

À propos d'EQB Inc.

La Banque Équitable, la Banque Qui DéfieMC du Canada, est une filiale en propriété exclusive d'EQB Inc., dont les actions se négocient à la Bourse de Toronto (TSX : EQB) (TSX : EQB.PR. C). Elle sert plus de 543 000 clients. Concentra Bank, la filiale en propriété exclusive de la Banque Équitable, appuie les coopératives de crédit du Canada, qui comptent plus de 6 millions de membres. Avec plus de 108 milliards de dollars d'actifs sous gestion et administration combinés, la Banque Équitable a un mandat clair de favoriser le changement dans les services bancaires canadiens pour enrichir la vie des gens. Fondée il y a plus de 50 ans, la Banque Qui DéfieMC du Canada offre des services bancaires diversifiés aux particuliers et aux entreprises et, grâce à sa plateforme numérique de la Banque EQ ( eqbank.ca/fr/ ), a été nommée parmi les meilleures banques de l'annexe I au Canada dans les listes publiées par Forbes en 2021, 2022 et 2023. Pour plus de détails, veuillez consulter le site https://eqbank.investorroom.com .

1 La Carte Banque EQ est une carte Mastercard® prépayée rechargeable émise par la Banque Équitable en vertu d'une licence de Mastercard International

2 L'intérêt est calculé quotidiennement sur le solde total de clôture et est versé mensuellement. Pour la Carte Banque EQ, les intérêts sont versés dans le Compte Épargne Plus lié. Il s'agit de taux annuels pouvant être modifiés sans préavis. Pour le Compte Épargne Plus, le compte conjoint Épargne Plus et la Carte Banque EQ, le taux d'intérêt de base actuel est de 2,50 %. Les clients qui ajoutent et maintiennent des dépôts directs ou des débits préautorisés récurrents admissibles d'au moins 500 $ à un Compte Épargne Plus ou un Compte conjoint Épargne sont admissibles à un taux d'intérêt majoré de 3,00 % pour les comptes admissibles (le Compte Épargne Plus, le Compte conjoint Épargne Plus et le solde de la Carte Banque EQ) pour une période maximale de 12 mois consécutifs. Des conditions s'appliquent. Pour en savoir plus, veuillez consulter les modalités de l'offre de prime d'intérêt de la Banque EQ.

3 La remise en argent sera versée mensuellement. Consultez la Convention de la carte Banque EQ pour obtenir plus de détails sur la remise en argent et les autres modalités qui s'appliquent à la carte Banque EQ

4 Les opérations en devises seront soumises au taux de change de Mastercard. La Banque EQ ne facture pas de frais de change ni de majoration supplémentaires.

MD Marque déposée de la Banque Équitable. Tous droits réservés

MD Marque déposée de Interac Corp, utilisée sous licence.

† La Banque Équitable est membre de la SADC. La Banque EQ est un nom commercial de la Banque Équitable.

Les dépôts effectués à la Banque EQ et à la Banque Équitable sont admissibles à la protection de la Société d'assurance-dépôts du Canada jusqu'à concurrence de 100 000 $, par catégorie d'assuré, par déposant.







