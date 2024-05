Lancement de la campagne « Ralentissez. C'est fragile. » Brossard réitère son engagement pour la sécurité routière

BROSSARD, QC, le 29 mai 2024 /CNW/ - La Ville de Brossard annonce le retour de sa campagne de sensibilisation à la sécurité routière, « Ralentissez. C'est fragile », pour une deuxième année consécutive. Cette initiative s'inscrit comme une priorité absolue pour renforcer la sécurité de tous, en particulier des personnes vulnérables.

La mairesse de Brossard, au centre, accompagnée de Stéphanie Quintal, conseillère municipale du district 3 (secteur A) et de Valérie Lefebvre-Paquette, citoyenne de Brossard, ainsi que du capitaine Raphaëlle Simard, Service de police de l’agglomération de Longueuil et de Patrick Langlois, conseiller municipal du district 4 (secteurs P-V) lors du lancement de la campagne sur la sécurité routière. (Groupe CNW/Ville de Brossard)

« La sécurité de nos citoyens est un enjeu que nous prenons très au sérieux. Chaque action compte pour rendre nos rues plus sécuritaires. Cette campagne de sensibilisation ainsi que des actions sur le terrain sont au cœur de notre stratégie pour réussir à réduire le nombre d'accidents impliquant des personnes vulnérables, » affirme Doreen Assaad, mairesse de Brossard.

La campagne se déroulera en deux phases : la première du 27 mai au 23 juin et la seconde du 26 août au 15 novembre 2024. En plus de la réitération des messages clés de prudence, la ville innove cette année avec plusieurs actions notables :

Distribution d'affiches pour les gazons disponibles à Services Brossard, permettant aux résidents de signaler leur engagement envers la sécurité routière directement depuis chez eux.

500 trousses citoyennes « Je sécurise ma rue » disponibles à Services Brossard et en version numérique sur le site internet brossard.ca, pour encourager les initiatives de sécurité routière à l'échelle locale.

Installation de bannières et d'affiches dans les parcs locaux ainsi qu'un marquage au sol spécial pour renforcer les zones de sécurité auprès des aînés et des enfants.

Production de capsules vidéo de sensibilisation et publication sur les médias sociaux

Organisation d'une conférence/atelier sur la sécurité routière lors de la Semaine des jeunes de cœur.

« Cette campagne reflète notre engagement continu envers la sécurité routière et notre volonté d'impliquer activement chaque membre de notre communauté. Grâce à la sensibilisation et à l'éducation, nous pouvons tous contribuer à créer un environnement plus sûr pour nos familles », ajoute Stéphanie Quintal, conseillère municipale, secteur A, et présidente du Comité des communications et des systèmes d'information.

« Nous renouvelons et amplifions nos efforts pour toucher chaque citoyen et chaque citoyenne. Ensemble, nous pouvons réduire significativement les accidents et protéger nos enfants, nos aînés, en effet, tous ceux qui partagent nos routes, » explique Patrick Langlois, conseiller municipal, secteurs P-V, et président du Comité de mobilité durable.

La ville de Brossard invite tous les résidents à participer activement à cette campagne, à partager les informations et à adopter des comportements de conduite sécuritaires. Chaque geste compte pour bâtir une communauté plus sécuritaire pour tous.

Pour plus d'informations, visitez brossard.ca/ralentissez

