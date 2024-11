Lancement de la campagne "On s'fera pas porter le chapeau!"

Avec Manal Drissi, Emna Achour, Garihanna Jean-Louis, Webster et Fabrice Vil

TIOHTIÀ:KE (MONTRÉAL), le 4 nov. 2024 /CNW/ - "On s'fera pas porter le chapeau!" est une campagne numérique de sensibilisation grand public produite par L'Observatoire pour la justice migrante , et qui sera diffusée sur toutes ses plateformes à partir du 4 novembre 2024.

En se basant sur des faits saillants et en adoptant une approche de vulgarisation et de démocratisation des savoirs, la campagne est constituée de 5 capsules vidéo qui tentent de défaire les mythes les plus tenaces autour de l'immigration. Elle aborde avec humour, les multiples statuts d'immigration, en mettant en lumière la diversité des parcours qui peuvent mener à la précarité ou même à la perte de statut.

Les capsules tentent aussi de déjouer les raccourcis et de déconstruire les discours qui font des personnes immigrantes les parfaits bouc émissaires à plusieurs crises sociales au Québec et au Canada, dont celle du logement ou de l'accès aux services publics.

"Dans un monde où les mythes sur l'immigration persistent, l'humour devient une vraie arme pour déconstruire les préjugés", explique Manal Drissi, l'une des porte-parole de la campagne.

"Avec ces capsules, nous espérons faire entendre les voix des premières personnes concernées et montrer que les amalgames et les raccourcis qui ont saturé l'espace politique et médiatique ne sont qu'une stratégie de diversion qui cache les vraies causes de plusieurs crises sociales dont celle du logement par exemple ", renchérit la Directrice de l'Observatoire pour la justice migrante, Amel Zaazaa

La campagne se déploiera à l'occasion de la première semaine d'action québécoise pour la régularisation et la justice migrante qui aura lieu du 2 au 10 novembre 2024.

Ce projet a été réalisé en collaboration avec plusieurs artistes et intellectuel.les ainsi que de nombreux.ses acteurs.ices de la société civile.

Production, recherche et idéation: L'Observatoire pour la justice migrante

Réalisation: Ky Vy Leduc

Scénarisation: Manal Drissi

Animation: Garihanna Jean-Louis, Emna Achour,

Fabrice Vil, Webster et Manal Drissi

Avec la collaboration de: Marisa Berry Mendez (Amnistie Canada Francophone), Marie-Sophie Villeneuve (CSQ), Melissa Claisse (Collectif Bienvenue), Camille Marquis-Bissonnette (La Ligue des droits et libertés), Hannah Deegan (DTMF-RHFW) et le comité femmes du CTTI.

SOURCE Observatoire pour la justice migrante

Renseignements et demandes d'entrevue : Émilie Foucher, relationniste, [email protected] , 514-883-8083