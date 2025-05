/R E P R I S E -- Avis aux médias - Événement de lancement : Déconstruire la figure de l'im.migrant.e dangereux.se pour combattre sa criminalisation/

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - Depuis la montée des discours anti-immigration sous Donald Trump, l'Amérique du Nord connaît un durcissement sans précédent des politiques migratoires. Cette rhétorique sécuritaire, qui construit la figure de la personne im.migrante comme une menace, alimente leur criminalisation jusque sur le territoire québécois et canadien.

Dans ce contexte, l'Observatoire pour la justice migrante (OPLJM), en partenariat avec la Ligue des droits et des libertés (LDL) et la La Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), vous invite ce jeudi à 17h30 à un panel de discussion qui réunira les expertises des personnes suivantes:

Idil Atak , PhD ( Toronto Metropolitan University)

, PhD ( Metropolitan University) Louis-Philippe Jannard , LLD (UQAM)

, LLD (UQAM) Jennifer Lopes , PhD (Université d' Ottawa )

, PhD (Université d' ) Dieynaba Ndiaye , PhD (UQAM)

, PhD (UQAM) Aurélie Lanctôt (UQAM, McGill)

Meritxell Abellan Almenara (Université de Montréal)

L'événement marquera également le lancement d'une nouvelle publication et d'une capsule vidéo produites par l'OPLJM.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi: Panel sur construction de la figure de l'immigrant.e. dangereux.se Quand: 15 mai 2025, 17h30 Où: BanQ, Montréal Qui: L'Observatoire pour la justice migrante (OPLJM)

La Ligue des droits et des libertés (LDL)

Table de concertation des organismes au service des personnes

éfugiées et immigrantes (TCRI)

SOURCE Observatoire pour la justice migrante

Renseignements : Claire Launay, 438-825-2210, [email protected]