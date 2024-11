Lancement de la campagne « Mettons le racisme hors jeu »

QUÉBEC, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Dans le but de promouvoir le sport étudiant inclusif et respectueux, la campagne de sensibilisation « Mettons le racisme hors jeu » a été lancée le 15 novembre dernier par le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, ainsi que par l'adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux et adjointe gouvernementale du ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Mme Shirley Dorismond.

Développée en partenariat avec le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), la campagne vise à amorcer un mouvement concerté de lutte contre le racisme dans le sport étudiant et à susciter une réflexion des Québécoises et Québécois aux réalités et aux conséquences du racisme. Les acteurs du milieu sportif étudiant, dont les athlètes, les entraîneurs, les partisans et les parents, collaborent activement au mouvement.

Au cours des prochains mois, les athlètes de différents établissements d'enseignement seront invités à signer le fanion « Je mets le racisme hors jeu » de leur équipe pour démontrer leur engagement à agir à titre d'ambassadeurs de la lutte contre le racisme dans leur milieu et à rejeter tout comportement raciste ou discriminatoire, sur le terrain comme dans la vie quotidienne. Le fanion sera ensuite placé dans leur école, pour rappeler cet engagement à s'assurer que toutes et tous s'amusent et se dépassent dans le respect, sans crainte de discrimination sur la base de leur origine ethnique ou de la couleur de leur peau.

D'autres outils promotionnels seront distribués aux équipes sportives. La campagne sera déployée lors de grands événements sportifs organisés par le RSEQ, dans une variété de sports.

« Le racisme n'a pas sa place, que ce soit dans le sport ou ailleurs. C'est important d'agir à la fois auprès des jeunes et des adultes qui leur servent de modèles si l'on veut bâtir des milieux sportifs unis et inclusifs, où le respect est aussi important que le dépassement de soi. Je me réjouis de cette collaboration avec le Réseau du sport étudiant du Québec, partenaire indispensable et précieux. Bravo à tous les élèves athlètes et à leurs parents, leurs entraîneurs et leurs partisans! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Je suis très fière de pouvoir compter sur la participation des jeunes athlètes dans cette nouvelle phase de la campagne de sensibilisation visant à lutter contre le racisme. C'est en collaborant que nous pourrons changer les mentalités afin que la tolérance, le respect et l'inclusion inspirent les comportements de chacun, dans le sport comme dans la vie quotidienne. Je félicite également les entraîneurs et leur entourage, ainsi que le Réseau du sport étudiant du Québec, de leur participation à ce grand mouvement! »

Shirley Dorismond, adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux et adjointe gouvernementale du ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« Tous les étudiants doivent être en mesure de pratiquer le sport de leur choix sans crainte d'exclusion, peu importe leur origine ethnique. Cette campagne nationale de sensibilisation, en partenariat avec le Réseau du sport étudiant du Québec, permettra de promouvoir des environnements inclusifs et respectueux pour la pratique sportive, où l'intolérance n'a pas sa place. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Le RSEQ est fier de se joindre à la campagne nationale de sensibilisation de lutte contre le racisme du gouvernement du Québec. Par notre action auprès des jeunes étudiant•es-athlètes québécois, nous allons créer un mouvement visant à enrayer le racisme dans le sport. Il faut mettre le racisme hors jeu. Nous sommes heureux d'avoir lancé la campagne à l'occasion du BOL D'OR, le vendredi 15 novembre dernier. Nous sommes convaincus que cette campagne fera une différence et contribuera à rendre le sport plus inclusif pour tous les jeunes Québécois et Québécoises. »

Stéphane Boudreau, directeur général du RSEQ

Durant les événements sportifs, lors de la mi-temps ou en début de partie, les capitaines, entraîneurs et arbitres participeront à une cérémonie lors de laquelle le fanion signé « Mettons le racisme hors jeu » sera présenté aux spectateurs.

Des autocollants et des tee-shirts aux couleurs de la campagne seront remis aux joueurs afin de souligner leur engagement dans la lutte contre le racisme et la discrimination.

Un fond aux couleurs du mouvement sera disponible pour que les spectateurs et les équipes puissent se prendre en photo et partager les images accompagnées de mots-clics reliés à la campagne.

Cette campagne de sensibilisation constitue la deuxième phase de la vaste campagne nationale de sensibilisation de la population québécoise aux enjeux du racisme amorcée en 2021 par le gouvernement du Québec. Elle répond à une recommandation du rapport du Groupe d'action contre le racisme. Cette campagne gouvernementale est la toute première à traiter de manière spécifique des préjugés et du racisme.

Mettons le racisme hors jeu

