Loin de venir concurrencer les produits locaux, cela apporte un soutien indispensable à la production hors-saison. Post this

Déployée d'Ouest en Est, principalement au Québec, en Colombie-Britannique et en Ontario, la campagne propose une série d'événements participatifs : dégustations exclusives avec la presse et les professionnels, collaborations avec des influenceurs reconnus, et plusieurs dégustations en magasins pour faire découvrir ces produits au grand public. Des séminaires culinaires destinés aux professionnels présenteront des astuces et recettes pour mettre en valeur échalotes, kakis et poireaux, et comment les intégrer parfaitement aux cartes des restaurants. La promotion s'étendra en épicerie, avec de l'affichage en magasins et en ligne, dès le printemps 2026. La campagne au Canada prendra fin en 2029.

Échalotes et poireaux français : un précieux complément à la production locale canadienne

Loin de venir concurrencer les produits locaux, les échalotes et poireaux français apportent un soutien indispensable à la production canadienne pendant la période creuse, de décembre à mars. Légumes emblématiques de la gastronomie française et reconnus pour leur qualité et leurs saveurs raffinées, ils complémentent l'offre locale en hiver, garantissent aux Canadiens une disponibilité régulière, variée et de qualité.

« Le marché canadien privilégie les produits frais et de qualité, ce qui correspond parfaitement à nos valeurs. L'Europe reste le premier exportateur alimentaire vers le Canada, et cette campagne reflète notre volonté de répondre à une demande croissante tout en valorisant le savoir-faire européen auprès des consommateurs canadiens, » souligne Daniel Soares, Directeur International pour Interfel.

Kaki Ribera del Xúquer : le fruit douceur encore méconnu à savourer

Le kaki Ribera del Xúquer, fruit espagnol au rouge orangé brillant, offre une saveur douce et une texture fondante rappelant le miel, avec des notes de fruits exotiques. Cultivé dans la région de Valence sous Appellation d'Origine Protégée (AOP), il est récolté à maturité parfaite, garantissant une qualité constante. Riche en antioxydants, vitamines C et A, et fibres, il allie plaisir et bien-être.

Un engagement fort pour un système alimentaire responsable

Ces produits proviennent de filières engagées dans la durabilité : cultures rigoureuses, préservation des sols, réduction des pesticides, économies d'eau et gestion responsable des déchets. Grâce à un contrôle externe strict, ils garantissent des aliments sains et respectueux de l'environnement.

Découvrez ces produits d'exception en magasin et laissez-vous séduire par leurs saveurs uniques !

À propos d'Interfel

Créée en 1976, Interfel rassemble l'ensemble des métiers de la filière fruits et légumes frais. Toutes les fonctions sont représentées : production, coopération, expédition, importation, exportation, commerce de gros, distribution (grandes surfaces, commerces spécialisés et restauration collective). Organisme de droit et d'initiative privés, Interfel est reconnue association interprofessionnelle nationale agricole par le droit rural français, ainsi que par l'Union européenne depuis le 21 novembre 1996 dans le cadre de l'Organisation commune de marché (OCM) unique.

À propos de Kaki Ribera del Xúquer

La marque « Persimon® » a été créée par le Conseil Régulateur de la Désignation d'Origine KAKI RIBERA DEL XÚQUER et ses membres afin d'identifier et de différencier la variété de kaki « Rojo Brillante » (Rouge Brillant), ferme et non astringente, lancée il y a seulement 15 ans et soutenue par la Désignation d'Origine.

SOURCE AGENCE HOPSCOTCH CANADA LTEE

Pour plus d'informations ou demandes de photos, contactez : Chloé Touchette, [email protected]