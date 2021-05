Lancement de la campagne estivale 2021 - Dites « bonjour » à tout ce qu'il reste à voir au Québec

La campagne estivale 2021 est née d'une action concertée entre le ministère du Tourisme, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et le réseau d'associations touristiques. Elle se déploiera sur différentes plateformes afin de faire connaître aux Québécois.es les occasions de vacances inoubliables qui s'offrent à eux. Les outils d'inspiration et de planification bonifiés du site web Bonjour Québec sont la clé pour bien se préparer à partir à la conquête de perles cachées qui en valent le détour.

Soutenir l'industrie touristique et l'économie locale tout en faisant des économies

La campagne invitera également les voyageurs à profiter de rabais importants rendus possibles grâce aux mesures incitatives lancées par le gouvernement du Québec. Les Forfaits Explore Québec proposent des séjours incluant plusieurs prestations dans l'ensemble des régions du Québec, et ce, à des tarifs réduits d'au moins 25 %. Ces forfaits peuvent être personnalisés selon les intérêts de chacun et sont dotés de conditions de remboursement flexibles. Pour leur part, les Passeports Attraits accordent des rabais de 20 à 40 % sur les droits d'entrée d'une multitude d'attractions touristiques. Comme ils sont offerts en nombre limité, les voyageurs peuvent se les procurer dès maintenant et les utiliser ultérieurement pendant la saison estivale 2021.

Profiter de l'été partout au Québec en toute sécurité

Les entreprises touristiques du Québec, déjà passées maîtres dans l'art de recevoir, n'ont ménagé aucun effort en vue d'accueillir les voyageurs cet été dans le plus grand respect des mesures sanitaires. En solidarité avec la santé publique, l'industrie touristique s'est dotée de plans sanitaires exemplaires pour protéger les citoyens, les voyageurs ainsi que ses travailleurs et ses fournisseurs.

« Même les voyageurs les plus aguerris en conviendront : on n'a jamais fini de découvrir notre beau et vaste Québec! La diversité de notre offre touristique et l'étendue de notre territoire nous permettent de vivre des expériences exceptionnelles, à la mesure de nos rêves. Tout est en place pour vous accueillir et vous permettre de voyager avec bienveillance et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Cet été, je vous invite donc à dire « Bonjour » à tout ce qu'il reste à voir au Québec et, par le fait même, à soutenir votre industrie touristique et l'économie locale. Au Québec, que ce soit pour une escapade ou un plus long séjour, il reste toujours quelque chose à faire, à admirer, à gouter, à essayer! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme.

« Trop souvent on croit à tort, du seul fait qu'on y habite, bien connaître le Québec. L'été 2021 est propice à la (re)découverte des incontournables et à l'exploration de ses secrets les mieux gardés. Et pourquoi ne pas en profiter pour déjà penser à planifier du même souffle l'automne qui viendra ensuite. Tous les membres de l'industrie touristique se sont concertés afin de vous en mettre plein la vue et vous faire vivre des expériences mémorables qui feront du bien. Pour l'avoir abondamment sillonné, je peux vous affirmer sans l'ombre d'un doute qu'on n'a jamais fini d'être ébloui par le Québec! »

Martin Soucy, président directeur général, Alliance de l'industrie touristique du Québec.

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

L'Alliance s'engage à faire du Québec une destination touristique durable de calibre mondial. Mandataire du ministère du Tourisme pour faire la promotion de la destination, elle est le porte-voix de 10 000 entreprises touristiques, réunies au sein de 40 partenaires associatifs régionaux et sectoriels. Partenaire de réussite de l'industrie qu'elle rassemble, concerte et représente, l'Alliance soutient et participe au développement de l'offre et à la mise en marché touristique du Québec. Elle contribue aussi au rayonnement national et international de la destination ainsi qu'à l'accroissement des retombées économiques au Québec.

