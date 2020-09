Lancement de la campagne d'Entraide 2020 - Le ministre Jean Boulet invite à donner généreusement

QUÉBEC, le 21 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a lancé aujourd'hui la campagne d'Entraide 2020, qui vient en aide à des milliers de personnes qui vivent en situation de vulnérabilité au Québec. Cette année, la campagne se tiendra du 21 septembre au 30 octobre 2020 et a pour objectif de recueillir 50 000 dons et 6 250 000 $.

Sous le thème « J'ai le don de semer l'espoir », cette grande collecte de fonds est menée auprès du personnel de la fonction publique et parapublique du Québec, de ses retraités et des professionnels de la santé rémunérés par la Régie de l'assurance maladie du Québec. La campagne joue un rôle encore plus important cette année pour de nombreuses personnes qui subissent les contrecoups de la pandémie mondiale.

La totalité des dons recueillis sera redistribuée, selon la volonté des donateurs et donatrices, à l'une ou plusieurs des causes regroupées dans les familles philanthropiques bénéficiaires suivantes :

les Centraide du Québec;

PartenaireSanté-Québec et ses membres;

la Croix-Rouge canadienne, Québec.

Citation :

« J'invite tous les employés et les personnes retraitées de la fonction publique québécoise et du secteur parapublic, ainsi que les professionnels de la santé rémunérés par la Régie de l'assurance maladie du Québec, à participer généreusement à la campagne d'Entraide. Il s'agit d'une tradition bien établie qui s'avère d'autant plus nécessaire cette année en raison de la crise liée à la COVID-19. Plus que jamais, nous devons continuer de nous serrer les coudes. Votre don fait toute une différence pour les Québécoises et les Québécois les plus vulnérables. Au nom de celles et ceux qui en ont le plus besoin, merci de votre générosité. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Depuis 1968, la campagne d'Entraide a permis d'amasser près de 230 millions de dollars.

Les organismes bénéficiaires de la campagne contribuent, chaque jour, à l'amélioration, à la continuité et à la stabilité des services offerts aux personnes ayant une santé précaire ainsi qu'à celles qui sont exclues socialement, qui vivent dans la pauvreté ou encore qui sont victimes d'un sinistre.

