Lancement de la campagne d'Entraide 2019 - Un petit geste pour faire de grandes choses!

QUÉBEC, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a lancé aujourd'hui la campagne d'Entraide 2019, qui viendra en aide à des milliers de personnes dans le besoin au Québec.

Cette campagne est menée auprès du personnel du gouvernement du Québec, de ses retraités et des professionnels de la santé rémunérés par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Elle se tiendra du 7 au 25 octobre 2019 et a pour objectif de recueillir 50 000 dons et 6 millions de dollars.

La grande collecte de fonds se déroulera cette année sur le thème « Un petit geste, de grandes choses », en conservant comme toile de fond « J'ai le don de semer l'espoir ». La campagne permet à chaque membre actif ou retraité du personnel de l'État de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes qui vivent des moments plus difficiles.

La totalité des dons recueillis est redistribuée, selon la volonté des donateurs, à l'une ou plusieurs des causes regroupées dans les familles philanthropiques bénéficiaires suivantes :

les Centraide du Québec;

PartenaireSanté-Québec et ses membres;

la Croix-Rouge canadienne, Québec.

Citation :

« J'invite les employés et les personnes retraitées de la fonction publique et du secteur parapublic, ainsi que les professionnels de la santé rémunérés par la Régie de l'assurance maladie du Québec, à participer à la campagne d'Entraide. C'est une tradition désormais bien établie au sein de la fonction publique québécoise. En plus d'être un moyen de faire votre part individuellement pour une société plus juste et plus équitable, votre contribution à ce grand mouvement de solidarité permettra d'améliorer le quotidien de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants qui bénéficieront de votre don. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Depuis 1968, la campagne d'Entraide a permis d'amasser plus de 223 millions de dollars.

Les organismes philanthropiques bénéficiaires de la campagne contribuent, chaque jour, à l'amélioration, à la continuité et à la stabilité des services offerts aux personnes ayant une santé précaire ainsi qu'à celles qui sont exclues socialement, qui vivent dans la pauvreté ou encore qui sont victimes d'un sinistre.

