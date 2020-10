Lancement de la biographie d'André Leclerc, pionnier du tourisme accessible au Québec

Vous connaissez déjà André Leclerc sans le connaître : c'est lui qui a été consulté par l'humoriste Jean-Marc Parent pour la gestuelle dans le numéro qui a lancé sa carrière, L'handicapé.

À la suite d'une erreur médicale, André Leclerc naît avec une paralysie cérébrale. Jeune adulte, André ambitionne de travailler « comme tout le monde », de se marier et de fonder une famille, mais on le traite de rêveur et on s'efforce de le convaincre que ce n'est pas pour lui. Pourtant, il réussira! Il aura deux enfants et, contre vents et marées, il fondera Kéroul, une organisation aujourd'hui reconnue au Québec et ailleurs dans le monde. Son but : rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte.

Découvrez comment, grâce à sa détermination hors du commun, André Leclerc a transformé son combat individuel en service collectif, et comment il a su s'entourer de gens formidables pour mener à bien ses réalisations et ses rêves.

Cette biographie présente à la fois André Leclerc et Kéroul, l'organisation qu'il a fondée et animée, avec, en toile de fond, certaines des avancées marquantes de la situation des personnes handicapées au Québec.

Pour qui veut réaliser ses rêves, tout est possible!

L'auteur, René Kirouac

René Kirouac détient une maîtrise en théologie et un MBA. Il a fait carrière dans l'industrie touristique chez les grossistes en voyages expéditifs. Par la suite, il a aussi été responsable des communications au Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT).

Information pratique

Préface de Jean-Marc Parent

Formats imprimé, EPUB et audio disponibles

Commandez la biographie en ligne ou par téléphone : 514 252-3104

Tous les profits seront versés à Kéroul

Visionnez l'entrevue d'André Leclerc et Renée Kirouac au Palais des congrès de Montréal.

Consultez le kit média (PDF) pour obtenir des citations et des photos.

